Мадина Мухтарова рассказала, как ее выбрали на роль «Озорника»

Актриса Мадина Мухтарова в одном из своих интервью рассказала о том, как ее выбрали на роль «Озорника» (Shum bola). По ее словам, в детстве она больше дружила с мальчиками и не особо общалась с девочками.

Актриса вспоминает, как в лагерях и во дворах они с ребятами устраивали небольшие представления. Они готовили площадку, приглашали зрителей и даже продавали билеты. В то время Мадина Мухтарова играла образ Озорника, а в пару себе брала мальчика на роль Омона, с которым они разыгрывали сценки.

Позже это заметили учителя и начали привлекать ее к выступлениям на школьной сцене. Так она начала играть в театрах, но не афишировала это.

По словам Мадины Мухтаровой, однажды Сергей Каприелев собрал всех на репетицию. Ее тоже позвали и сказали: «Ты будешь играть Озорника». Актриса признается, что была удивлена, услышав это. После чего ей вручили текст.