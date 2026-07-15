Бюджетный ПК на базе PlayStation 5: найден способ разблокировать полную мощность платы AMD БК-250

·34·Технологии
Бюджетный ПК на базе PlayStation 5: найден способ разблокировать полную мощность платы AMD БК-250

В мире компьютерных технологий произошло неожиданное событие: найден способ снять ограничения с платы AMD БК-250, которая является основой консоли PlayStation 5, и превратить её в полноценный игровой ПК. Это открытие позволяет собрать систему, превосходящую по мощности современные игровые приставки, всего за 250-300 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Плата AMD БК-250 изначально предназначалась для майнинга криптовалют и представляет собой слегка урезанный вариант АПУ (процессор и видеокарта в одном чипе), используемого в консолях PlayStation 5. В стандартном состоянии графический процессор на этой плате имеет 1536 потоковых процессоров, тогда как в ПС5 этот показатель составляет 2304. Однако, по данным иксбт.ком, технически этот чип содержит до 2560 потоковых процессоров.

Снятие ограничений и рост производительности

Эксперименты автора канала Те Фавкс показали, что на некоторых экземплярах существует возможность полной разблокировки (унлок) графических блоков GPU. Это значительно увеличивает графическую мощность устройства, выводя его на уровень, даже превышающий возможности оригинальной PlayStation 5. Полностью разблокированная система способна обеспечить стабильные 60 кадров/секунду (FPS) в самых тяжелых и современных играх в формате Фулл ХД.

Самая привлекательная сторона этого решения — его цена. Если раньше платы AMD БК-250 продавались на рынке по цене около 100-120 долларов, то сейчас на фоне роста спроса цены приблизились к 200 долларам. Тем не менее, учитывая, что в эту стоимость уже входят процессор, видеокарта и 16 GB оперативной памяти ГДДР6, это крайне выгодное предложение.

Для сборки полноценного рабочего ПК пользователю достаточно добавить блок питания, накопитель (SSD) и систему охлаждения. Автор эксперимента сумел собрать всю систему вместе с SSD объемом 128 GB и другими комплектующими всего за 250 долларов. Это в несколько раз дешевле любого готового игрового ноутбука или консоли на рынке.

Значение для рынка Узбекистана

Для геймеров и энтузиастов технологий в Узбекистане эта новость представляет большой интерес. Учитывая высокие цены на игровые компьютеры в нашей стране, такие «кастомные» решения могут стать отличным вариантом для бюджетного гейминга. Особенно учитывая, что эта система показывает результаты лучше, чем устройства вроде Стеам Мачине, она является удобным вариантом и для любителей киберспорта.

Однако стоит отметить, что полная разблокировка каждой платы не гарантирована. Это во многом зависит от качества производства чипа и удачи. Тем не менее, даже в стандартном состоянии AMD БК-250 предлагает высокую производительность относительно своей цены. В настоящее время эти платы можно заказать через международные онлайн-площадки.

AMDPlayStation 5ГеймингКомпьютерТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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