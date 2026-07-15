SpaceX представила терминал Starlink В5 нового поколения: он стал компактнее и быстрее

·29·Технологии
SpaceX представила терминал Starlink В5 нового поколения: он стал компактнее и быстрее

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, официально анонсировала терминал Starlink В5 нового поколения для своего спутникового интернета. Устройство стало значительно меньше, легче и энергоэффективнее предыдущих моделей, обеспечивая пользователям стабильное высокоскоростное соединение. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новый терминал Starlink В5 способен обеспечить скорость передачи данных выше 375 Mbps. Этот показатель позволяет работать с качественной видеосвязью и тяжелым контентом даже в отдаленных районах. По данным иксбт.ком, среднее энергопотребление устройства составляет всего 35–50 В, что на 50 процентов меньше по сравнению с моделью В4.

Технические возможности и надежность

В конструкции устройства также произошли значительные изменения. Новая антенна на 35 процентов компактнее предыдущей версии, а её вес снизился на 62 процента, составив всего 1,1 кг. Это значительно упрощает транспортировку устройства во время путешествий и экспедиций.

Starlink В5 отличается устойчивостью к экстремальным погодным условиям. В частности:

  • корпус с защитой по стандарту ИП67;
  • функция таяния снега до 40 мм в час;
  • способность выдерживать сильный ветер со скоростью до 265 км/х;
  • угол обзора 110 градусов и программно управляемая ориентация.
Примечательно, что светодиодный индикатор состояния устройства теперь встроен непосредственно в саму антенну. В предыдущих поколениях эти индикаторы располагались на маршрутизаторе.

Рутер Mini и расширенный комплект

Вместе с новым терминалом представлен маршрутизатор Рутер Mini с поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Он оснащен технологией 2кс2 МУ-МИМО и двумя гигабитными портами Этернет. Маршрутизатор покрывает площадь до 204 квадратных метров и позволяет одновременно подключать к сети до 235 устройств.

В комплект входят 15-метровый кабель Starlink, кабель Этернет, блок питания и различные крепления (штатив и опоры). Для стран с обширными территориями и горной местностью такие компактные и экономичные терминалы могут сыграть важную роль в расширении интернет-покрытия в будущем.

SpaceXStarlinkElon MuskТехнологииИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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