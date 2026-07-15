На автозаправочных станциях установлен новый порядок на жаркие дни

В жаркие дни на автозаправочных станциях усиливаются меры безопасности. Согласно новым требованиям, работы по погрузке и разгрузке бензина, дизельного топлива и сжиженного газа будут проводиться под особым контролем.

В этих процессах строгое соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности является обязательным. Особенно в периоды высокой температуры воздуха усиливаются меры предосторожности при работе с топливной продукцией.

Для снижения риска возникновения пожара или взрыва установлено, что работы по погрузке и разгрузке сжиженного газа должны временно приостанавливаться в периоды сильной жары.

Данные требования направлены на безопасную организацию рабочих процессов на АЗС и предотвращение ситуаций, угрожающих жизни людей и имуществу.