На автозаправочных станциях установлен новый порядок на жаркие дни
В жаркие дни на автозаправочных станциях усиливаются меры безопасности. Согласно новым требованиям, работы по погрузке и разгрузке бензина, дизельного топлива и сжиженного газа будут проводиться под особым контролем.
В этих процессах строгое соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности является обязательным. Особенно в периоды высокой температуры воздуха усиливаются меры предосторожности при работе с топливной продукцией.
Для снижения риска возникновения пожара или взрыва установлено, что работы по погрузке и разгрузке сжиженного газа должны временно приостанавливаться в периоды сильной жары.
Данные требования направлены на безопасную организацию рабочих процессов на АЗС и предотвращение ситуаций, угрожающих жизни людей и имуществу.
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