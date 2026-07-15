Нападение на дом Ламина Ямаля: пугающий инцидент после победы Испании

Молодая звезда сборной Испании Ламин Ямаль столкнулся с серьезными проблемами личной безопасности на фоне своих успехов в большом спорте. Спустя несколько часов после того, как сборная Испании обыграла Францию в полуфинале Чемпионата Европы и вышла в финал, грабители попытались проникнуть в дом футболиста в Барселоне. Это происшествие вызвало большую тревогу среди семьи и близких юного таланта. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Инцидент произошел рано утром в среду в резиденции Ямаля, расположенной в престижном районе Барселоны Эсплугес-де-Льобрегат. В это время сам футболист находился за тысячи километров, в штате Техас (США), празднуя историческую победу в составе национальной команды. Однако благодаря бдительности личной охраны, оставшейся в доме, крупной кражи удалось избежать.

Согласно данным издания Евро Невс, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое лиц в масках пытались перелезть через забор дома. Оперативные действия охраны и срабатывание сигнализации спугнули преступников. В результате грабители не успели проникнуть внутрь дома или похитить какие-либо ценности и скрылись с места происшествия.

Полицейское расследование и меры безопасности

Местные правоохранительные органы, в частности полиция Моссос-д'Эсквадра, были немедленно уведомлены об инциденте. Хотя подозреваемые скрылись до прибытия полиции, в настоящее время ведутся масштабные поисковые работы по их установлению и задержанию. Криминалисты и следователи тщательно изучают все записи с камер видеонаблюдения в доме.

По мнению экспертов, цифровые улики могут сыграть ключевую роль в установлении личностей преступников. Тот факт, что этот район в последние месяцы неоднократно становился мишенью для грабителей, заставил полицию усилить бдительность. Подобные случаи свидетельствуют о растущей тенденции нападений организованных преступных групп на дома профессиональных футболистов в Европе.

Как пишет Goal.com, преступники обычно пользуются тем, что футболисты участвуют в крупных турнирах, и стремятся завладеть хранящимися в их домах драгоценностями, роскошными часами и наличными деньгами. Отмечается, что Ламин Ямаль периодически демонстрирует свою жизнь и ценные вещи в социальных сетях, что также могло привлечь внимание преступных группировок.

Хотя в настоящее время Ламин Ямаль сосредоточен на предстоящем финальном матче, его близкие и клуб усилили меры безопасности до максимума. Тот факт, что ограбления домов звездных игроков во время матчей становятся обычным явлением в европейском футболе, указывает на необходимость разработки новых протоколов безопасности для клубов и футбольных ассоциаций.