Футболки Жавохира и Бибисары вызвали обсуждения в социальных сетях

·0·Культура
Футболки Жавохира и Бибисары вызвали обсуждения в социальных сетях

Казахстанская известная шахматистка Бибисара Асаубаева и узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров на этот раз привлекли внимание поклонников своими необычными образами. Две молодые звезды шахмат появились в футболках с изображениями друг друга, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Бибисара Асаубаева опубликовала на своей странице в Instagram совместные фотографии с Жавохиром Синдаровым. На снимках Асаубаева одета в футболку с фотографией Жавохира Синдарова и надписью «Мой любимый гроссмейстер», а Жавохир Синдаров появился в футболке с изображением Бибисары и надписью «Я заполучил еще одну “королеву”».

Комментируя пост, Асаубаева написала: «Я использовала один из самых популярных комментариев фанатов для Жавохира».

Напомним, что эти два гроссмейстера и раньше несколько раз появлялись вместе. В частности, после победы Бибисары Асаубаевой на шахматном турнире в Норвегии, она и Жавохир Синдаров вместе смотрели гонку «Формулы-1» в Монако.

Вскоре после этого молодые шахматисты вместе посетили знаменитый парк «Диснейленд» в Париже. Позже фотографии, на которых они проводят время вместе в столице Франции, широко разошлись в социальных сетях и вызвали различные обсуждения среди поклонников.

На этот раз их появление в футболках с изображениями друг друга привлекло еще больше внимания интернет-пользователей.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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