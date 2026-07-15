Представлено приложение Рилфул: искусственный интеллект теперь монтирует видео самостоятельно

·23·Технологии
Представлено приложение Рилфул: искусственный интеллект теперь монтирует видео самостоятельно

Процесс создания качественного контента для социальных сетей становится еще проще. Новое приложение Рилфул с помощью искусственного интеллекта автоматически превращает фото и видео со смартфона пользователя в готовые ролики в стиле TikTok и Instagram Рилс. Эта технология предназначена для пользователей, у которых нет времени или желания работать со сложными программами для монтажа. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает издание TechCrunch, проект Рилфул был разработан Кейт Дейнекой, бывшим инженером компании Snapchat. Долгое время она занималась созданием моделей машинного обучения и обработки изображений. Теперь же она стремится избавить пользователей от рутинных процессов, таких как выбор кадров, добавление эффектов и запись звука.

Как работает Рилфул?

Процесс работы с приложением очень прост и интересен. Сначала пользователь пишет краткое текстовое описание (промпт) того видео, которое хочет создать. Например, «отчет о путешествии» или «обзор мероприятия». После этого система записывает 30-секундный образец голоса пользователя и создает его клон. Как только необходимые фото и видео выбраны из галереи, в дело вступает искусственный интеллект.

Рилфул не только объединяет кадры, но и:

  • Пишет специальный сценарий для видео;
  • Озвучивает закадровый текст клонированным голосом пользователя;
  • Подбирает музыку и звуковые эффекты;
  • Автоматически добавляет субтитры.
Одной из самых удивительных особенностей программы является способность оживлять статические изображения. Например, если пользователь загрузит фотографию человека, нарезающего фрукты, искусственный интеллект оживит это изображение, превратив его в короткое видео, показывающее процесс нарезки. В целях прозрачности на такие видео наносится специальный водяной знак (ватермарк), указывающий на то, что контент создан искусственным интеллектом.

Новые возможности для предпринимателей и блогеров

По словам основательницы приложения Кейт Дейнеки, Рилфул пока ориентирован в основном на предпринимателей и владельцев бизнеса, развивающих свой личный бренд. Часто у них много интересного материала, но не хватает времени на его профессиональное редактирование. Рилфул заполняет этот пробел, предоставляя готовый продукт за считанные минуты.

В настоящее время Рилфул участвует в программе Спидрун венчурного фонда а16з. Приложение также позволяет пользователям редактировать готовое видео через чат. То есть пользователю достаточно просто дать команду «измени музыку» или «сократи сценарий». Ожидается, что подобные «агентные» видеоредакторы в будущем полностью изменят стандарты создания контента для социальных сетей.

ReelfulИскусственный ИнтеллектInstagram ReelsTikTokТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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