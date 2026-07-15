Тренер, выведший сборную на ЧМ-2026 спустя 52 года, ушел в отставку

·48·Спорт
Тренер, выведший сборную на ЧМ-2026 спустя 52 года, ушел в отставку

После исторического для сборной Гаити ЧМ-2026 было принято неожиданное решение. Себастьен Минье, выведший национальную команду на мундиаль после 52-летнего перерыва, покинул пост главного тренера.

Прощание после исторической путевки

Федерация футбола Гаити официально объявила о завершении сотрудничества с 53-летним французским специалистом Себастьеном Минье.

Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Федерация выразила благодарность тренеру за профессионализм, преданность делу и самоотдачу во главе сборной.

Это прощание — не просто обычная кадровая перестановка. Ведь Минье оставил особый след в истории гаитянского футбола — он вывел команду на чемпионат мира впервые с 1974 года.

Тренер, положивший конец 52-летнему ожиданию

Для Гаити выход на ЧМ-2026 стал грандиозным событием для футбола всей страны. Команда спустя 52 года получила возможность вновь принять участие в самом престижном турнире планеты.

Минье запомнится именно этим результатом. Федерация в своем заявлении также особо подчеркнула, что его работа принесла сборной Гаити историческую путевку.

Тренер

Себастьен Минье

Гражданство

Франция

Возраст

53

Год начала работы в Гаити

2024

Главное достижение

Путевка на ЧМ-2026

Решение

контракт расторгнут по взаимному согласию

Результат на мундиале оказался тяжелым

Для Гаити само участие в чемпионате мира уже было историческим достижением. Однако на поле команду ждали очень тяжелые испытания.

В группе «С» Гаити встретилась с Бразилией, Марокко и Шотландией. Команда проиграла во всех трех матчах:

Соперник

Результат

Бразилия

0:3

Марокко

2:4

Шотландия

0:1

Таким образом, Гаити заняла четвертое место в группе и досрочно завершила турнир.

Результат плохой, но история великая

На первый взгляд, три поражения — это неудача. Но в случае с Гаити вопрос не только в счете.

Команда вернулась на чемпионат мира спустя более чем полвека. Это стало большим событием в психологическом плане для футбола страны, болельщиков и всего гаитянского общества.

Хотя подопечные Минье не смогли выйти из группы, они вновь вывели гаитянский футбол на мировую арену. Иногда в футболе самая большая победа — это не кубок, а чувство веры в себя.

Федерация выразила благодарность

В официальном заявлении ФХФ выразила искреннюю благодарность Минье за вклад в развитие футбола Гаити.

Федерация подчеркнула, что деятельность тренера запомнится тем, что сборная Гаити получила историческую путевку на чемпионат мира 2026 года.

Это заявление означает, что расставание с тренером рассматривается не как острый конфликт, а как сотрудничество, завершившееся с уважением.

Теперь в Гаити начинается новый этап

Уход Минье ставит перед сборной Гаити новые вопросы. Теперь перед федерацией стоит задача найти нового специалиста, который подготовит команду к следующим отборочным циклам и международным соревнованиям.

Важно, чтобы после ЧМ-2026 Гаити смотрела не назад, а вперед. Ведь для того, чтобы историческая путевка не осталась случайным событием, необходима системная работа.

Главная задача нового тренера — не потерять процесс, начатый Минье, сделать команду конкурентоспособной и извлечь правильные уроки из тяжелых поражений на групповом этапе.

Имя Минье останется в истории

Себастьен Минье покинул сборную Гаити. Но его имя останется в истории футбола страны.

Потому что он запомнится как тренер, выведший команду на чемпионат мира после 52-летнего перерыва. Результаты на мундиале можно обсуждать, но историческая путевка — это отдельная страница.

Теперь вопрос в другом: сможет ли Гаити превратить это историческое возвращение в стабильный рост в будущем?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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