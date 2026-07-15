Галатасарай готовит сенсационный трансфер: Фил Фоден может переехать в Турцию

Турецкий клуб «Галатасарай» планирует провернуть сделку, которая удивит европейских футбольных болельщиков в летнее трансферное окно. Стамбульский гранд начал работу над трансфером звезды «Манчестер Сити» и сборной Англии Фила Фодена. Этот шаг свидетельствует о намерении клуба укрепить свои позиции не только во внутреннем чемпионате, но и на европейской арене. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации издания Фанатик, Фил Фоден, который не может добиться стабильной игровой практики в составе «Манчестер Сити», не против открыть новую страницу в своей карьере. Будущее 26-летнего плеймейкера на стадионе «Этихад» остается под вопросом, так как его действующий контракт истекает следующим летом. Несмотря на сообщения о достижении устной договоренности о продлении контракта в мае, официальные документы до сих пор не подписаны.

Грандиозные планы в Стамбуле

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек намерен усилить команду звездой мирового уровня. Для осуществления этого трансфера клуб наделил полными полномочиями известного агента Джорджа Гарди. Ранее Гарди сыграл ключевую роль в переходе ряда известных футболистов на стадион «Неф», и именно он предложил кандидатуру Фодена руководству клуба.

В настоящее время трансферная стоимость Фила Фодена оценивается примерно в 70 миллионов евро. Несмотря на то, что для турецкого футбола это огромная сумма, руководство «Галатасарая» готово задействовать все финансовые возможности. Однако турки не одиноки в этой гонке — ряд ведущих клубов Европы также внимательно следят за ситуацией английского полузащитника.

Альтернативные варианты и будущее

Если трансфер Фила Фодена не состоится, у «Галатасарая» готов «план Б». В списке клуба также значится капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Кроме того, команда обращает внимание на молодые таланты: в числе кандидатов упоминаются игрок «Айнтрахта» Франкфурт Джан Узун и нападающий «Брайтона» Хулио Энсисо.

В завершившемся сезоне Фил Фоден провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 7 результативных передач. Тем не менее, он не попал в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира. Как пишет Goal.com, сам футболист склоняется к смене команды в летнее трансферное окно, однако его следующий пункт назначения пока остается неопределенным.