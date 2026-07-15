Челси на пороге новой эры: Хаби Алонсо устанавливает строгую дисциплину в команде

·36·Спорт
Челси на пороге новой эры: Хаби Алонсо устанавливает строгую дисциплину в команде

Лондонский клуб Челси начал подготовку к новому сезону под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. С приходом в команду испанский специалист в первую очередь сосредоточился на физическом состоянии футболистов. В прошлом сезоне руководство и тренерский штаб были серьезно обеспокоены тем, что «синие» уступали практически всем соперникам по показателям беговой активности. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно данным BBC, Алонсо внедрил систему крайне тяжелых и требовательных физических нагрузок на тренировочной базе в Кобхэме. Этот стиль многим напоминает высокую интенсивность времен Маурисио Почеттино. Главная цель нового тренера — сделать футболистов Челси самыми выносливыми и физически крепкими игроками Английской Премьер-лиги. Для этого он также привлек в штаб специального тренера Исмаэля Каменфорте Лопеса.

Неожиданный результат Коула Палмера

Главная звезда команды Коул Палмер, несмотря на травмы в прошлом сезоне, смог проявить себя на тестах нового тренера. В проведенном специальном тесте на выносливость (блип тест) Палмер показал неожиданный результат, заняв второе место в команде. Первое место досталось молодому таланту Реджи Уолшу, а тройку лидеров замкнул новичок команды бразилец Эстевао Виллиан.

Хаби Алонсо высоко оценил стремление Палмера: «Он хочет быть физически готовым и готов оставить травмы прошлого года позади. Коул — особенный футболист, если он в хорошем настроении, то станет нашим главным оружием. Пока все идет по плану», — подчеркнул тренер.

По информации Goal.com, Алонсо начал работу в клубе не просто как главный тренер, а в статусе менеджера с широкими полномочиями. Это позволяет ему напрямую работать со спортивными директорами клуба и оказывать более сильное влияние на трансферную политику. Испанский специалист уже обсудил планы на будущее с Энцо Фернандесом и наладил контакт с новыми игроками.

Алонсо поставил главной задачей возвращение команды в Лигу чемпионов. По его мнению, в команде есть прочный фундамент, однако для борьбы за победу в самой конкурентной лиге мира необходимо еще больше усилить состав. По этой причине ожидается, что в ближайшие дни Челси активизируется на трансферном рынке.

Следующий этап предсезонной подготовки пройдет в рамках глобального тура. В нем будет сделан больший упор на тактические занятия, но до этого футболисты обязаны набрать физическую форму, требуемую Алонсо. «Дух, цель и позитивная энергия» — именно на этих принципах строится революция нового тренера на Стэмфорд Бридж.

ЧелсиХаби АлонсоКоул ПалмерАнглийская Премьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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