Новая эра на рынке AI: Anthropic и Blackstone запустили проект стоимостью в триллион долларов

·30·Технологии
Новая эра на рынке AI: Anthropic и Blackstone запустили проект стоимостью в триллион долларов

Хотя модели искусственного интеллекта (AI) совершенствуются с каждым днем, крупные предприятия все еще сомневаются в том, как эффективно внедрить эту технологию в свои рабочие процессы. Одна из ведущих мировых лабораторий искусственного интеллекта Anthropic и инвестиционный гигант Blackstone запустили совместное предприятие под названием Оде, чтобы решить эту проблему и захватить новый рынок стоимостью в триллион долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, проект Оде оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Это не просто компания по продаже программного обеспечения, а масштабное агентство, предоставляющее инженерные услуги по внедрению (имплементатион) AI на предприятиях. Этот шаг показывает, что конкуренция в сфере AI перешла от этапа создания мощных моделей к этапу их интеграции в реальные бизнес-процессы.

Мост между бизнесом и технологиями

В качестве основы проекта Оде был выбран и в кратчайшие сроки приобретен стартап Фрактионал AI. Примечательно, что до этой сделки Фрактионал прекратила 11-месячное сотрудничество с OpenAI. Теперь инженеры Оде работают непосредственно в офисах клиентов, разрабатывая специальные системы для каждой организации с использованием моделей Claude от компании Anthropic.

По словам руководителя проекта Криса Тейлора, если план будет реализован успешно, в будущем компания может достичь оценки в триллион долларов. В настоящее время в предприятии работают более 100 высококвалифицированных инженеров. Они тесно сотрудничают с командой Anthropic, стремясь максимально повысить влияние технологий на эффективность бизнеса.

В деятельности Оде действует принцип «Клауде-фирст» (в первую очередь Claude). Это означает, что при решении любой бизнес-задачи инженеры в первую очередь используют разработки Anthropic. Однако компания не ограничивается только одной моделью — если того требуют потребности клиента, могут быть использованы и АИ-продукты конкурентов.

Стратегическое партнерство и перспективы на будущее

Неслучайно за этой инициативой стоят гиганты финансового мира, такие как Blackstone, Хеллман & Фриедман и Goldman Sachs. Blackstone заметила огромный пробел во внедрении AI в десятки компаний своего портфеля. В то время как консалтинговые фирмы ограничиваются теоретическими советами, Оде занимается непосредственным созданием практических решений и написанием кода.

На рынке Узбекистана крупные корпорации и банковский сектор также проходят этап цифровизации и проявляют интерес к внедрению AI. Опыт таких гигантов, как Anthropic и Blackstone, в будущем может послужить стимулом для формирования новых бизнес-моделей и для местных ИТ-сервисных компаний. Ведь покупка готовой модели — это одно, а адаптация ее к внутренней экосистеме предприятия — это совершенно другой, сложный процесс.

Подводя итог, можно сказать, что гонка искусственного интеллекта вышла на новый уровень. Теперь победу одержат не те, кто создал самую умную нейросеть, а те компании, которые лучше всего смогут подчинить этот интеллект повседневным потребностям бизнеса. Тот факт, что OpenAI также начала движение в этом направлении со своим проектом «Те Деплоймент Компани», свидетельствует о том, что конкуренция будет крайне острой.

AnthropicBlackstoneИскусственный ИнтеллектClaudeТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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