От завода сосисок до ядерного синтеза: неожиданный выбор компании Реалта Фусион

Стартап Реалта Фусион, стремящийся совершить революцию в энергетике, выбрал неожиданное место для размещения своего нового центра исследований и разработок. Компания превращает в свою новую базу старый завод в городе Мэдисон, штат Висконсин, где когда-то производились сосиски и колбасные изделия под брендом Оскар Маер. Этот шаг является не просто реконструкцией промышленного здания, а важным движением к созданию высокотехнологичного энергетического хаба в глубине США. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В интервью изданию TechCrunch основатель и генеральный директор Реалта Фусион Киран Фурлонг в шутку назвал это изменение «переходом от сосисок к ядерному синтезу». Новый центр под названием Форге планирует получить свою первую плазму в 2029 году. Этот проект имеет стратегическое значение для компании, так как Реалта недавно продемонстрировала возможность прямой конвертации энергии, полученной от термоядерных реакций, в электрическую.

Почему был выбран именно старый завод?

Выбор завода Оскар Маер — не просто случайность. Во-первых, этот промышленный объект подключен к мощным электрическим сетям, что покрывает потребности в энергии, необходимые для запуска термоядерных реакторов. Во-вторых, завод расположен недалеко от текущей штаб-квартиры компании. Однако основным фактором называют двухпартийную поддержку со стороны властей штата.

Правительство штата Висконсин и город Мэдисон предоставили пакет льгот на общую сумму 55 миллионов долларов, чтобы удержать стартап в регионе. Самая большая часть этого пакета, а именно 37,5 миллиона долларов, представляет собой освобождение от налога с продаж для термоядерной промышленности. Также штат выделяет 15 миллионов долларов в виде налоговых кредитов, а городская администрация — 2,8 миллиона долларов финансовой поддержки.

Кадровый потенциал и региональная конкуренция

Решение Реалта Фусион остаться в Мэдисоне стало неожиданностью, так как многие подобные стартапы обычно стремятся к крупным национальным лабораториям или технологическим центрам на побережье. Например, другой стартап из Висконсина, Тйпе Оне Энергй, в 2024 году переехал в штат Теннесси. Однако тот факт, что Висконсинский университет в Мэдисоне ежегодно выпускает множество талантливых физиков-плазменщиков, гарантирует для Реалта сильный кадровый резерв.

В настоящее время спрос на чистую энергию резко возрастает из-за распространения дата-центров с AI и электрификации экономики. Только за текущий год стартапы в сфере термоядерной энергетики привлекли более 1,5 миллиарда долларов инвестиций. С помощью своего нового центра Реалта Фусион планирует сделать штат Висконсин одним из центральных узлов этой глобальной гонки.

По словам Кирана Фурлонга, быть «чемпионом» штата имеет свои преимущества. Это не только финансовая помощь, но и возможность привлечь внимание лиц, принимающих решения, и развивать региональную экосистему. Таким образом, бывший завод мясных изделий в ближайшем будущем станет очагом технологий, обеспечивающих человечество бесконечной и чистой энергией.