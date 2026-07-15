Революция AI: 16 лауреатов Нобелевской премии призвали спасти мировую экономику

·31·Технологии
Революция AI: 16 лауреатов Нобелевской премии призвали спасти мировую экономику

Ведущие мировые экономисты и авторитетные эксперты в области технологий выступили с открытым письмом, предупреждая об экономических рисках, которые может повлечь за собой развитие искусственного интеллекта (AI). В документе под названием «Ве Муст Акт Нов» («Мы должны действовать сейчас»), подготовленном Лабораторией цифровой экономики Стэнфордского университета, приняли участие более 200 специалистов, включая 16 лауреатов Нобелевской премии. По мнению экспертов, изменения, вызванные AI, будут масштабнее промышленной революции, но произойдут в гораздо более сжатые сроки. Об этом Иксбт.ком сообщает. передает.

Авторы обращения подчеркивают, что в ближайшие 10 лет системы AI станут беспрецедентно мощными и полностью трансформируют мировую экономику. Хотя эта технология обладает потенциалом для повышения производительности труда и уровня жизни, она также создает риск массового вытеснения людей с рынка труда. В связи с этим ученые призывают правительства и технологических гигантов подготовить социальные институты к этим переменам.

В 10 раз быстрее промышленной революции

Директор Лаборатории цифровой экономики Стэнфордского университета Эрик Бриньолфсон отметил, что возможности AI растут гораздо быстрее, чем наше понимание их экономических последствий. По его словам, именно этот разрыв требует принятия срочных мер, чтобы технология служила интересам всего общества, а не только узкого круга компаний или лиц.

Лауреат Нобелевской премии Майкл Спенс заявил, что масштаб и скорость процесса требуют объединения всех усилий. По мнению сотрудника компании Anthropic Антона Коринека, если человечеству потребовались десятилетия, чтобы адаптироваться к паровым двигателям, электричеству и компьютерам, то на адаптацию к искусственному интеллекту может остаться всего несколько лет.

Среди подписавших документ — такие известные ученые в области экономики, как Дарон Аджемоглу, Джозеф Стиглиц, Пол Кругман и Бен Бернанке. Инициативу также поддержали высокопоставленные представители таких гигантов, как Google, Anthropic и OpenAI, включая Джеффа Дина и Сару Фриар. Это показывает, что сами создатели технологий обеспокоены будущей социальной стабильностью.

Необходимость новых экономических моделей

По мнению специалистов, в настоящее время не существует достаточных экономических показателей и моделей для оценки влияния AI на занятость, распределение доходов и производительность. Это препятствует разработке четкого плана действий. Поэтому ученые предлагают работать в следующих направлениях:

  • создание новых стимулов для того, чтобы AI дополнял человеческий труд, а не заменял его;
  • пересмотр механизмов социальной защиты и государственных институтов;
  • внедрение систем контроля, обеспечивающих соответствие технологического развития интересам общества.
Глава Google DeepMind Демис Хассабис также затронул этот вопрос, предположив, что общий искусственный интеллект (AGI) может появиться в ближайшие пять лет. По его оценке, влияние такой технологии на мировую экономику будет равносильно «десятикратной индустриализации, происходящей в десять раз быстрее». Это делает вопрос перехода к цифровой экономике и подготовки кадров важнейшей задачей для таких развивающихся стран, как Узбекистан.

Искусственный ИнтеллектЭкономикаНобелевская ПремияТехнологииБудущее
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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