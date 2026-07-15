Голосовые технологии на базе ИИ: стартап Риме привлек 24 миллиона долларов инвестиций

Рынок голосовых технологий на базе ИИ стремительно развивается. Стартап Риме из Сан-Франциско, предлагающий инновационные решения для автоматизации общения с клиентами в крупных компаниях, привлек 24 миллиона долларов в рамках раунда финансирования серии А. Эти средства помогут компании повысить эффективность процессов обслуживания клиентов, маркетинга и продаж. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В этом инвестиционном раунде, возглавляемом М13 Вентурес, также приняли участие такие известные инвесторы, как Твилио Вентурес, Коразон Капитал и Унусуал Вентурес. Основатели Риме — бывшие специалисты Стэнфордского университета и проекта Amazon Алекса, разработавшие уникальный подход для решения существующих проблем на рынке. По данным иксбт.ком, компания не использует готовые данные из интернета для обучения своих моделей, а применяет записи живых разговоров, сделанные в собственной студии в Сан-Франциско.

Качественное общение и техническое превосходство

Хотя сегодня в сфере голосового ИИ лидируют такие гиганты, как ElevenLabs, Дипграм и Вапи, Риме стремится выделиться благодаря своей архитектуре на основе фонем. Эта технология позволяет безошибочно произносить названия брендов и сложные отраслевые термины. В результате компаниям не нужно тратить время и средства на переобучение моделей для своих нужд.

Глава Риме Лили Клиффорд отмечает, что современные технологии голосового ИИ еще не достигли полного совершенства. Многие крупные компании по-прежнему предпочитают использовать старые системы ИВР (интерактивного голосового ответа), так как общение с современными ИИ-агентами не всегда кажется пользователю естественным. Риме стремится сократить этот разрыв, делая ИИ-агента более человечным, чем обычный робот.

Планы на будущее и новые технологии

В настоящее время стартап отказывается от раздельных моделей преобразования текста в речь и речи в текст, развивая модели прямого преобразования речи в речь (спич-то-спич). Этот метод снижает задержки (латенкй) в общении, устраняет шумы и позволяет отвечать с естественными паузами, не перебивая собеседника.

Компания уже успела привлечь ряд влиятельных клиентов. Среди них представители следующих отраслей:

Маё Клиник (медицинский центр)

Диалпад (коммуникационные услуги)

Упстарт (финтех-сектор)

Асурион (страхование и техническая поддержка)

Новые инвестиции будут направлены на расширение команды компании. Риме недавно наняла Рафаэля Валле, опытного ученого, ранее занимавшегося аудиоисследованиями в Meta и NVIDIA, на должность главного научного сотрудника. Ожидается, что этот шаг еще больше укрепит технологическую базу стартапа. На рынке Узбекистана также высок спрос на подобные технологии, особенно во внедрении ИИ-операторов в банковской и телекоммуникационной сферах, что может вывести качество обслуживания клиентов на новый уровень.