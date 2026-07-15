ЧМ-2026. Англия — Аргентина: до финала остался один шаг

·0·Спорт
ЧМ-2026. Англия — Аргентина: до финала остался один шаг

Сегодня определится второй финалист ЧМ-2026. На стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте встретятся сборные Англии и Аргентины — победитель матча сразится в финале за чемпионский титул с Испанией.

Большой футбольный вечер в Атланте

Чемпионат мира 2026 года вступил в решающую фазу. В первом полуфинале Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и завоевала путевку в финал.

Теперь все внимание приковано к матчу Англия — Аргентина. Это противостояние — не просто борьба за выход в финал, но и новая глава одного из самых захватывающих соперничеств в истории футбола.

Встреча пройдет на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американском городе Атланта. Игра начнется в 00:00 по ташкентскому времени.

Основные данные

Матч

Англия — Аргентина

Турнир

ЧМ-2026, полуфинал

Стадион

«Мерседес-Бенц Стэдиум», Атланта

Главный судья

Исмаил Эльфат

Время начала

00:00, по ташкентскому времени

С кем сыграет победитель?

В финале с Испанией

Судья — Исмаил Эльфат

Обслуживать встречу назначена бригада арбитров во главе с представителем США Исмаилом Эльфатом.

Это решение также вызвало особый интерес, поскольку в матче между Англией и Аргентиной каждый эпизод, каждый контакт и каждое решение будут находиться под колоссальным давлением.

В такой игре судья должен не только знать правила, но и уметь справляться с нервами на поле, историческим соперничеством и давлением со стороны звезд.

Большой шанс для Англии

Англия подходит к этой игре с большими надеждами. Команде Томаса Тухеля для выхода в финал потребуется использовать физическую мощь, тактическую дисциплину и быстрые атаки.

Для Гарри Кейна, Джуда Беллингема, Деклана Райса и других лидеров это не просто полуфинал. Это еще один исторический шанс для английского футбола.

Особенно против такого опытного соперника, как Аргентина, привыкшего к большим матчам, любая ошибка может стоить слишком дорого.

Аргентина защищает титул

Аргентина приехала на ЧМ-2026 в качестве действующего чемпиона мира. В 2022 году в Катаре команда под руководством Лионеля Месси одержала историческую победу, обыграв Францию в серии пенальти.

Теперь подопечные Скалони стоят на пороге очередного финала. Для этого поколения еще один финал означает еще одну великую страницу в истории футбола.

Однако игра против Англии не будет легкой. Здесь решающее значение будет иметь не только техника, но и характер.

Фактор Месси снова в центре внимания

Когда речь заходит об Аргентине, основное внимание, конечно же, приковано к Лионелю Месси. Даже в 39 лет он остается футболистом, способным изменить ход игры одним движением.

Главная задача для Англии — не «выключить» Месси на все 90 минут, а ограничить его получение мяча в удобных зонах и вовремя.

Если Аргентина сможет снабжать Месси мячом в свободных позициях, вечер для Англии может стать очень тяжелым.

Испания ждет в финале

Первый финалист уже известен — это Испания. Команда Луиса де ла Фуэнте в матче против Франции продемонстрировала хладнокровие, контроль и порядок в обороне, победив со счетом 2:0.

Это значит, что Англия или Аргентина должны быть готовы к высокому прессингу, контролю мяча и техничной игре Испании в финале.

В этом и заключается ценность данного полуфинала: победитель не просто выходит в финал, он отправляется на последнее и самое тяжелое испытание за звание чемпиона мира.

ЧМ-2026 подошел к решающей точке

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и должен завершиться финалом 19 июля.

В турнире нового формата с 48 командами теперь все свелось к нескольким матчам. Испания в финале. Франция поборется за бронзу. А Англия и Аргентина сегодня ответят на самый главный вопрос футбольного вечера.

Все зависит от одной игры

Для Англии это еще один шаг к многолетней мечте. Для Аргентины — возможность защитить чемпионский статус и продолжить исторический путь поколения Месси.

В полуфинале в Атланте все решат детали: первый гол, борьба в центре поля, судейские решения, один пас Месси или один проход Беллингема.

Как вы думаете, кто станет соперником Испании в финале — Англия или Аргентина?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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