Представлен Моторола Эдге 70 Max: аккумулятор 7100 мА·ч и Snapdragon 8 Ген 5

На рынке смартфонов поиск баланса между длительным временем автономной работы и высокой производительностью всегда был сложной задачей. Компания Моторола предлагает окончательное решение этого вопроса в своем новом флагмане Эдге 70 Max. Устройство привлекло внимание энтузиастов технологий не только процессором последнего поколения, но и кремний-углеродным аккумулятором рекордной емкости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главной особенностью новой модели является кремний-углеродный (силикон-карбон) аккумулятор четвертого поколения. Несмотря на емкость 7100 мА·ч, инженерам удалось сохранить корпус устройства удивительно тонким — всего 8,29 мм. Эта технология обеспечивает более высокую плотность энергии по сравнению с традиционными литий-ионными батареями, что является новым стандартом для современных смартфонов.

Вершина экрана и производительности

Моторола Эдге 70 Max демонстрирует бескомпромиссный подход и в плане дисплея. Устройство оснащено 6,8-дюймовой панелью Куад ХД+ Экстреме AMOLED ЛТПО, поддерживающей адаптивную частоту обновления 144 Гц. Самое поразительное, что пиковая яркость экрана достигает 7000 нит, что гарантирует идеальную видимость изображения даже в солнечный день. Стекло Горилла Гласс 7и защищает экран от внешних воздействий.

Внутренняя мощность устройства опирается на самую мощную платформу Qualcomm — Snapdragon 8 Ген 5. По данным иксбт.ком, смартфон оснащен 8 или 12 GB оперативной памяти ЛПДДР5Кс и 256 GB постоянной памяти UFS 4.1. Такие технические характеристики позволяют выполнять даже самые тяжелые игры и сложные задачи на базе AI за считанные секунды.

Камера и система защиты

Для любителей фотографии Моторола в сотрудничестве с Sony установила основной сенсор Sony ЛЙТИА-710 на 50 мегапикселей. Эта камера, оснащенная системой оптической стабилизации (ОИС), качественно фиксирует ночные и динамичные кадры. Также имеются 8-мегапиксельный широкоугольный макромодуль и 32-мегапиксельная фронтальная камера. На программном уровне работает система Android 16 под оболочкой Хелло УКс.

Прочность смартфона поднята до уровня военных стандартов. Он соответствует не только сертификатам защиты от воды ИП68 и ИП69, но и требованиям военно-промышленного стандарта США МИЛ-СТД-810Х. Это означает, что Эдге 70 Max создан устойчивым к экстремальным температурам, ударам и давлению. Что касается зарядки, представлены следующие возможности:

проводная быстрая зарядка ТурбоПовер мощностью 90 В;

магнитная беспроводная зарядка Ки2 мощностью 25 В;

функция обратной (реверсе) зарядки мощностью 5 В.

Моторола Эдге 70 Max поступит в продажу на мировом рынке по цене от 570 долларов. Производитель обещает пользователям три крупных обновления Android и пять лет обновлений системы безопасности, что обеспечит актуальность устройства в течение длительного времени.