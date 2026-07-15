Секрет феномена Лионелья Месси: бывшие одноклубники раскрыли характер легендарного футболиста

·30·Спорт
Секрет феномена Лионелья Месси: бывшие одноклубники раскрыли характер легендарного футболиста

Лионель Месси выделяется среди других звезд не только своим мастерством на поле, но и сдержанным, серьезным характером. Его бывшие одноклубники по клубу «Интер Майами» поделились интересными подробностями о приходе аргентинского нападающего в команду и о том, как он ведет себя перед важными матчами. Выяснилось, что с первых дней пребывания Месси в команде атмосфера в клубе полностью изменилась. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно интервью Камаля Миллера изданию Goal.com, перед приходом Лионелья Месси меры безопасности в клубе были усилены до беспрецедентного уровня. Были введены специальные коды для доступа на тренировочную базу, увеличено количество охранников. Когда футболисты просили 10-й номер, руководство отвечало отказом, заявляя, что этот номер занят. Все эти признаки предвещали приход легенды мирового футбола.

Интересно, что Месси прибыл на тренировочную базу незаметно, когда все еще спали. К тому времени, как одноклубники пришли на тренировку, он уже был в здании. Миллер отметил, что игроки старались скрыть свое удивление и вести себя спокойно, но аура Месси чувствовалась сразу.

Тишина, ведущая к победе

Лионель Месси не относится к числу капитанов, которые много говорят в раздевалке или произносят громкие речи. Напротив, по мере возрастания ответственности в игре он становится еще тише. По словам бывших одноклубников, перед решающими матчами Месси переходит в особый «боевой режим». Это состояние влияет на всю команду, заставляя партнеров играть еще сильнее.

Это не просто тишина, а мощная концентрация на победе. Когда Месси выходит на поле, его присутствие и спокойствие вселяют уверенность в одноклубников. В составе «Интер Майами» он доказал, что можно руководить командой, не произнося лишних слов. Его аура и подход к игре действуют сильнее, чем любая мотивационная речь.

В настоящее время Лионель Месси продолжает демонстрировать свой высокий уровень в рамках МЛС. Каждое его движение и дисциплина на тренировках служат настоящей школой для молодых футболистов. Новые стандарты, которые аргентинская звезда привнесла в американский футбол, находят отражение не только на поле, но и во внутренней культуре клуба.

Лионель МессиИнтер МайамиМЛСНовости футболаАргентина
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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