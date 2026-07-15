Япония повторно испытает ракету Эпсилон С после серии неудач

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило о новом плане запуска ракеты нового поколения Эпсилон С. Два крупных взрыва, произошедших во время предыдущих попыток, приостановили проект, однако специалисты страны восходящего солнца устранили проблемы и нацелены на осуществление полета до марта 2027 года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно сообщению телеканала НХК, инженеры JAXA сосредоточили основное внимание на двигателе второй ступени, который остается самым уязвимым местом ракеты. Отдельное испытание этого модернизированного узла запланировано на 23 июля текущего года на космодроме Танегашима в префектуре Кагошима. Этот тест определит будущее всего проекта.

Технические проблемы и аварии в прошлом

Проект Эпсилон С в последние годы столкнулся с серьезными препятствиями. В частности, два случая разрушения второй ступени ракеты стали большим ударом для японских инженеров. Первая авария произошла в 2023 году во время наземных испытаний в префектуре Акита, а второй взрыв был зафиксирован в 2024 году на космодроме Танегашима.

Данные неисправности препятствуют переходу к полномасштабным летным испытаниям ракеты. В настоящее время специалисты работают над устранением всех выявленных конструктивных дефектов и повышением надежности двигателя. Эпсилон С — это усовершенствованная версия твердотопливной ракеты семейства Эпсилон, разрабатываемого с 2013 года.

Новые возможности для рынка малых спутников

Эта трехступенчатая ракета была разработана в сотрудничестве JAXA и авиастроительной компании ИХИ. Ее основная задача — вывод на орбиту малых спутников. В то время как на мировом космическом рынке растет спрос на дешевые и оперативные запуски компактных аппаратов, ожидается, что Эпсилон С укрепит позиции Японии в этой сфере.

Наличие собственных ракет-носителей для Японии имеет не только научное, но и стратегическое значение. Если запланированный до 2027 года полет завершится успешно, страна сможет конкурировать на рынке международных коммерческих запусков с компаниями из США и Китая. Пока все внимание сосредоточено на важном техническом испытании в июле.