США обвинили российские «непробиваемые» хостинг-провайдеры в киберпреступлениях

·1·Технологии
США обвинили российские «непробиваемые» хостинг-провайдеры в киберпреступлениях

Прокуратура США выдвинула официальные обвинения против трех граждан России и двух крупных хостинг-провайдеров в кибератаках, сговоре и легализации преступных доходов. Утверждается, что сети, управляемые этими лицами, нанесли ущерб американскому бизнесу на десятки миллионов долларов. Эта ситуация демонстрирует новый этап межгосударственного противостояния в системе международной кибербезопасности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным Министерства юстиции, проживающие в Санкт-Петербурге Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова владели хостинг-компаниями Медиа Ланд и МЛ.Cloud. Эти платформы служили безопасным «убежищем» для киберпреступников и хакеров, поддерживаемых государством. Как сообщает издание TechCrunch, данные компании позиционировали свои услуги как «непробиваемый» (буллетпруф) хостинг, обещая клиентам защиту от запросов правоохранительных органов.

Ущерб в 62 миллиона долларов и масштаб кибератак

В материалах следствия указано, что хакеры, использовавшие данную хостинг-инфраструктуру, совершили атаки на десятки предприятий в более чем 20 штатах США. В результате преступники присвоили в общей сложности 62 миллиона долларов. Среди атак — ДДоС-атаки, выводящие из строя веб-сайты, фишинг, направленный на кражу пользовательских данных, а также кибератаки на критически важную инфраструктуру.

Кроме того, Министерство финансов США ранее ввело санкции в отношении компаний Медиа Ланд и МЛ.Cloud. Это связано с тем, что данные провайдеры предоставляли доступ к своим серверам известным группировкам вымогателей (рансомваре), таким как ЛокБит, БлакСуит и Плай. Санкции запрещают американским гражданам и компаниям любые финансовые операции с этими россиянами.

Для пользователей и предпринимателей из Узбекистана подобные новости также имеют важное значение. Кибератаки в глобальной сети зачастую не имеют границ, и атаки, осуществляемые через «непробиваемые» хостинги, могут угрожать инфраструктуре в Центральной Азии. Международные эксперты рекомендуют использовать безопасные и лицензированные хостинг-услуги.

Вероятность задержания обвиняемых россиян в настоящее время оценивается как низкая. Известно, что Россия не выдает своих граждан иностранным государствам. Однако, как подчеркнул представитель Минюста США Тайсен Дува, правоохранительные органы продолжат разрушать сети киберпреступников и защищать критическую инфраструктуру. Если подозреваемые отправятся в страны, имеющие договор об экстрадиции с США, они могут быть арестованы.

КибербезопасностьСШАРоссияХакерыСанкции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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