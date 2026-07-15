8 весовых категорий, 6 медалей: наши девушки-боксеры стали первыми в Азии!
На молодежном чемпионате Азии по боксу, проходящем в столице Индонезии Джакарте, девушки из Узбекистана показали выдающийся результат. В категории U19 наши представительницы завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали, заняв первое место в общекомандном зачете.
Узбекский характер на ринге в Джакарте
Узбекские спортсменки приняли участие в 8 из 10 весовых категорий чемпионата. Несмотря на это, наша сборная, собрав 6 медалей, стала сильнейшей командой на континенте.
Этот результат примечателен не только количеством медалей, но и их качеством. Тот факт, что 4 из 6 наград — золотые, показывает, насколько уверенно наши девушки выступали в финалах.
Обладательницы золотых медалей
Наши девушки-боксеры, поднявшие флаг Узбекистана на высшую ступень пьедестала в Джакарте:
Вес
Боксер
-54 кг
Сабрина Чакоманова
-60 кг
Севара Маматова
-65 кг
Рушанабону Исоева
-75 кг
Самира Тургунова
Сабрина Чакоманова, Севара Маматова, Рушанабону Исоева и Самира Тургунова стали чемпионками континента в своих весовых категориях. Это большая победа для юных спортсменок и еще один мощный сигнал для узбекской школы бокса.
Серебро — тоже достойный результат
Само по себе достижение финала на чемпионате Азии требует огромного труда. Назокат Мардонова и Мафтуна Янгиева также поднялись на пьедестал, завоевав серебряные медали в своих весовых категориях.
Вес
Боксер
-51 кг
Назокат Мардонова
-70 кг
Мафтуна Янгиева
Хотя им не хватило одного шага до золота в финале, они внесли важный вклад в общую победу сборной.
8 выступлений, 6 медалей — очень высокий показатель
Самое примечательное в этом результате то, что узбекские девушки вышли на ринг не во всех 10 весовых категориях, а только в 8. Завоевание 6 медалей в таких условиях свидетельствует о чрезвычайно высокой эффективности.
Проще говоря, практически каждая наша спортсменка, вышедшая на ринг, вела серьезную борьбу за медаль. Это доказывает, что работает не только талант отдельных личностей, но и вся система в целом.
В узбекском боксе растет новое поколение
В последние годы узбекский бокс начал приносить результаты не только среди взрослых, но и среди молодежи и девушек. Победа в Джакарте стала продолжением этого процесса.
Такой результат в категории U19 дает большие надежды на будущее. Ведь эти спортсменки в ближайшие годы могут защищать честь Узбекистана в составе молодежных, U23 и взрослых сборных.
Континентальное чемпионство — залог уверенности
Первое место в общекомандном зачете — не случайный результат. Это общий итог подготовки, дисциплины, труда тренеров и характера, проявленного на ринге.
Соревнования в Джакарте еще раз доказали, что женский бокс Узбекистана стал серьезной силой в масштабах Азии.
Самое главное, эта победа придает юным спортсменкам огромную уверенность. Ведь вполне естественно, что команда, ставшая первой в Азии, завтра будет ставить перед собой большие цели и на мировой арене.
Сильный сигнал из Джакарты
4 золота, 2 серебра и первое место в общекомандном зачете — это радостная новость для узбекского спорта. Особенно важно, что такого результата добились юные девушки.
Теперь очередь за тем, чтобы правильно поддержать это поколение, дать им международный опыт и подготовить к крупным соревнованиям.
Как вы думаете, кто из наших сегодняшних девушек U19 может в будущем стать лидером взрослой сборной?
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