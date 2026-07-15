8 весовых категорий, 6 медалей: наши девушки-боксеры стали первыми в Азии!

На молодежном чемпионате Азии по боксу, проходящем в столице Индонезии Джакарте, девушки из Узбекистана показали выдающийся результат. В категории U19 наши представительницы завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали, заняв первое место в общекомандном зачете.

Узбекский характер на ринге в Джакарте

Узбекские спортсменки приняли участие в 8 из 10 весовых категорий чемпионата. Несмотря на это, наша сборная, собрав 6 медалей, стала сильнейшей командой на континенте.

Этот результат примечателен не только количеством медалей, но и их качеством. Тот факт, что 4 из 6 наград — золотые, показывает, насколько уверенно наши девушки выступали в финалах.

Обладательницы золотых медалей

Наши девушки-боксеры, поднявшие флаг Узбекистана на высшую ступень пьедестала в Джакарте:

Вес Боксер -54 кг Сабрина Чакоманова -60 кг Севара Маматова -65 кг Рушанабону Исоева -75 кг Самира Тургунова

Сабрина Чакоманова, Севара Маматова, Рушанабону Исоева и Самира Тургунова стали чемпионками континента в своих весовых категориях. Это большая победа для юных спортсменок и еще один мощный сигнал для узбекской школы бокса.

Серебро — тоже достойный результат

Само по себе достижение финала на чемпионате Азии требует огромного труда. Назокат Мардонова и Мафтуна Янгиева также поднялись на пьедестал, завоевав серебряные медали в своих весовых категориях.

Вес Боксер -51 кг Назокат Мардонова -70 кг Мафтуна Янгиева

Хотя им не хватило одного шага до золота в финале, они внесли важный вклад в общую победу сборной.

8 выступлений, 6 медалей — очень высокий показатель

Самое примечательное в этом результате то, что узбекские девушки вышли на ринг не во всех 10 весовых категориях, а только в 8. Завоевание 6 медалей в таких условиях свидетельствует о чрезвычайно высокой эффективности.

Проще говоря, практически каждая наша спортсменка, вышедшая на ринг, вела серьезную борьбу за медаль. Это доказывает, что работает не только талант отдельных личностей, но и вся система в целом.

В узбекском боксе растет новое поколение

В последние годы узбекский бокс начал приносить результаты не только среди взрослых, но и среди молодежи и девушек. Победа в Джакарте стала продолжением этого процесса.

Такой результат в категории U19 дает большие надежды на будущее. Ведь эти спортсменки в ближайшие годы могут защищать честь Узбекистана в составе молодежных, U23 и взрослых сборных.

Континентальное чемпионство — залог уверенности

Первое место в общекомандном зачете — не случайный результат. Это общий итог подготовки, дисциплины, труда тренеров и характера, проявленного на ринге.

Соревнования в Джакарте еще раз доказали, что женский бокс Узбекистана стал серьезной силой в масштабах Азии.

Самое главное, эта победа придает юным спортсменкам огромную уверенность. Ведь вполне естественно, что команда, ставшая первой в Азии, завтра будет ставить перед собой большие цели и на мировой арене.

Сильный сигнал из Джакарты

4 золота, 2 серебра и первое место в общекомандном зачете — это радостная новость для узбекского спорта. Особенно важно, что такого результата добились юные девушки.

Теперь очередь за тем, чтобы правильно поддержать это поколение, дать им международный опыт и подготовить к крупным соревнованиям.

Как вы думаете, кто из наших сегодняшних девушек U19 может в будущем стать лидером взрослой сборной?