Spotify открыл функцию родительского контроля для бесплатных пользователей
Крупнейшая в мире музыкальная стриминговая платформа Spotify объявила о расширении функции, позволяющей родителям управлять аккаунтами своих детей. Теперь эта возможность доступна не только подписчикам Премиум, но и пользователям бесплатной версии сервиса. Этот шаг был предпринят на фоне глобального роста внимания к вопросам цифровой безопасности и фильтрации контента для детей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
По данным иксбт.ком, проект был первоначально запущен в начале 2024 года в тестовом режиме только для подписчиков Премиум. Теперь пользователи бесплатной версии в США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и Нидерландах также могут создавать для своих детей специальные «Управляемые аккаунты» (Манагед Аккунт). В ближайшее время Spotify планирует внедрить эту функцию и в других регионах, включая рынок Центральной Азии.
Расширенные возможности родительского контроляГлавное преимущество новой системы заключается в том, что музыкальные предпочтения детей не влияют на персональные алгоритмы родителей. Это означает, что любимые детские песни из мультфильмов не появятся в вашем ежегодном отчете Spotify Враппед или в персональных рекомендациях. При этом дети могут создавать свои плейлисты, сохранять понравившиеся треки и получать персональные рекомендации, соответствующие их возрасту.
С точки зрения безопасности Spotify ввел ряд ограничений. По умолчанию в детском аккаунте действуют следующие ограничения:
- Все песни с пометкой «Экспликит» (нецензурная лексика или контент для взрослых) автоматически блокируются;
- Возможность просмотра видеоконтента отключается;
- Интерактивные функции, такие как обмен сообщениями, ограничиваются.
Порядок настройки и технологические тенденцииДля настройки управляемого аккаунта владельцам семейного плана достаточно зайти в раздел настроек приложения, нажать кнопку «Адд а Мембер» (Добавить участника) и выбрать пункт добавления слушателя младше 13 лет. После этого указывается имя ребенка и предпочтения по контенту. Родители имеют право изменять эти настройки в любое время.
Данные изменения, внедряемые Spotify, свидетельствуют о том, что крупные технологические компании усиливают внимание к детской безопасности под давлением государственных регуляторов. Такие гиганты, как Apple, Google и Microsoft, также регулярно совершенствуют функции родительского контроля в своих экосистемах. Открывая такую возможность для бесплатных пользователей, Spotify стремится сделать свою платформу более семейной и безопасной.
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