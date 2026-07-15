Spotify открыл функцию родительского контроля для бесплатных пользователей

·26·Технологии
Spotify открыл функцию родительского контроля для бесплатных пользователей

Крупнейшая в мире музыкальная стриминговая платформа Spotify объявила о расширении функции, позволяющей родителям управлять аккаунтами своих детей. Теперь эта возможность доступна не только подписчикам Премиум, но и пользователям бесплатной версии сервиса. Этот шаг был предпринят на фоне глобального роста внимания к вопросам цифровой безопасности и фильтрации контента для детей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, проект был первоначально запущен в начале 2024 года в тестовом режиме только для подписчиков Премиум. Теперь пользователи бесплатной версии в США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и Нидерландах также могут создавать для своих детей специальные «Управляемые аккаунты» (Манагед Аккунт). В ближайшее время Spotify планирует внедрить эту функцию и в других регионах, включая рынок Центральной Азии.

Расширенные возможности родительского контроля

Главное преимущество новой системы заключается в том, что музыкальные предпочтения детей не влияют на персональные алгоритмы родителей. Это означает, что любимые детские песни из мультфильмов не появятся в вашем ежегодном отчете Spotify Враппед или в персональных рекомендациях. При этом дети могут создавать свои плейлисты, сохранять понравившиеся треки и получать персональные рекомендации, соответствующие их возрасту.

С точки зрения безопасности Spotify ввел ряд ограничений. По умолчанию в детском аккаунте действуют следующие ограничения:

  • Все песни с пометкой «Экспликит» (нецензурная лексика или контент для взрослых) автоматически блокируются;
  • Возможность просмотра видеоконтента отключается;
  • Интерактивные функции, такие как обмен сообщениями, ограничиваются.
Родители могут полностью контролировать аккаунты своих детей, запрещая прослушивание определенных исполнителей или песен. Это более удобное решение, чем приложение Spotify Кидс, так как оно работает внутри основного приложения и предоставляет пользователю больше гибкости.

Порядок настройки и технологические тенденции

Для настройки управляемого аккаунта владельцам семейного плана достаточно зайти в раздел настроек приложения, нажать кнопку «Адд а Мембер» (Добавить участника) и выбрать пункт добавления слушателя младше 13 лет. После этого указывается имя ребенка и предпочтения по контенту. Родители имеют право изменять эти настройки в любое время.

Данные изменения, внедряемые Spotify, свидетельствуют о том, что крупные технологические компании усиливают внимание к детской безопасности под давлением государственных регуляторов. Такие гиганты, как Apple, Google и Microsoft, также регулярно совершенствуют функции родительского контроля в своих экосистемах. Открывая такую возможность для бесплатных пользователей, Spotify стремится сделать свою платформу более семейной и безопасной.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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