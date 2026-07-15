Гринвуд в «Фенербахче»: громкий трансфер за 39 млн евро

Турецкий клуб «Фенербахче» усилил линию атаки звездным игроком. Мейсон Гринвуд, проведший результативный сезон в «Марселе», стал футболистом стамбульского клуба за 39 миллионов евро.

Трансфер официально объявлен

«Фенербахче» официально сообщил о приобретении 24-летнего английского вингера у «Марселя». Стоимость сделки между клубами составила 39 миллионов евро.

Согласно данным Reuters, выплата трансферной суммы будет осуществлена тремя равными платежами в течение трех лет. Также «Фенербахче» покроет платежи солидарности в соответствии с правилами ФИФА.

Футболист Мейсон Гринвуд Возраст 24 Амплуа вингер/нападающий Предыдущий клуб «Марсель» Новый клуб «Фенербахче» Стоимость трансфера 39 млн евро Срок контракта 4 года

Почему «Фенербахче» заплатил такие большие деньги?

В минувшем сезоне Гринвуд вновь проявил себя как нападающий высокого уровня в чемпионате Франции. В составе «Марселя» в рамках Лиги 1 он принял участие в 32 матчах, записав на свой счет 16 голов и 7 результативных передач.

Такая статистика крайне важна для «Фенербахче». Турецкий клуб, ведущий борьбу за чемпионство и выступающий в еврокубках, нуждался в решающем игроке в атаке.

Гринвуд способен играть на обоих флангах, отлично умеет входить в штрафную площадь и обладает опасным ударом с левой ноги.

Новый этап в Стамбуле

Гринвуд подписал с «Фенербахче» 4-летний контракт. Для футболиста это станет новым серьезным вызовом в карьере.

«Фенербахче» — это клуб, живущий под давлением болельщиков, высокими требованиями и постоянной борьбой за чемпионство. Здесь недостаточно просто показывать хорошую игру, нужен результат.

Особенно после трансфера стоимостью 39 миллионов евро неудивительно, что от Гринвуда будут ждать голов, ассистов и способности делать разницу в важных матчах.

Сезон в «Марселе» вернул его на рынок

В «Марселе» Гринвуд смог вывести свою карьеру на высокий уровень. Во Франции он был полезен в завершении атак, ускорении игры и вскрытии обороны соперника за счет индивидуальных действий.

В отчете Reuters отмечается, что за два сезона в «Марселе» Гринвуд забил 37 голов в 66 матчах лиги.

Эти показатели сделали его привлекательной целью для турецкого гранда.

Новый путь воспитанника «Манчестер Юнайтед»

Мейсон Гринвуд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В английском клубе он с большими надеждами пробился в основной состав, а позже выступал на правах аренды за «Хетафе».

В 2024 году он перешел в «Марсель». Теперь его карьера продолжится в Турции.

Этот путь — новая возможность для футболиста: в Стамбуле он может вновь утвердиться в качестве сильного нападающего в европейском футболе.

Сигнальный трансфер для «Фенербахче»

Эта покупка показывает, что цели турецкого клуба весьма амбициозны. «Фенербахче» не просто укомплектовал состав, а приобрел футболиста, способного изменить исход игры в атаке.

Гринвуд может помочь команде в следующих аспектах:

• добавление скорости и индивидуального мастерства на флангах;

• увеличение возможностей для ударов при смещении в центр;

• усиление конкуренции в атаке;

• повышение угрозы взятия ворот в больших матчах;

• привнесение опыта выступлений в еврокубках.

Теперь давление будет огромным

39 миллионов евро — серьезная сумма для турецкого футбола. По этой причине требования к Гринвуду будут высокими.

Его задача — не просто статистика, а становление одной из ключевых фигур атаки «Фенербахче». В Стамбуле болельщики могут быстро полюбить, но и так же быстро начать требовать результата.

Гринвуду придется справляться с этим давлением с помощью голов.

Большой трансфер, большой вопрос

Мейсон Гринвуд стал игроком «Фенербахче». После результативной игры в «Марселе» он начинает новую главу в Турции.

Этот трансфер делает чемпионские и европейские амбиции «Фенербахче» еще более серьезными. Но главный вопрос остается открытым: сможет ли Гринвуд оправдать доверие в 39 миллионов евро в Стамбуле?