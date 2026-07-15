Представлен Redmi Ноте 17: огромный 7-дюймовый экран и аккумулятор на 8000 мАч

Бренд Redmi компании Xiaomi обновил свою линейку доступных смартфонов и представил модель Redmi Ноте 17 с неожиданными техническими характеристиками. Новое устройство выделяется на рынке современных смартфонов своим огромным дисплеем и рекордной энергоемкостью. Ожидается, что эта модель станет отличным выбором не только для обычных пользователей, но и для любителей потребления контента. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Главная особенность смартфона — это 7-дюймовый ОЛЭД-дисплей. Такие размеры приближают смартфон к категории планшетов. Дисплей имеет разрешение 2396 кс 1080 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 1800 кд/м2. По данным иксбт.ком, в экран встроен сканер отпечатков пальцев, а также внедрены технологии Вет Туч 2.0 для работы влажными руками и специальные режимы для работы в перчатках.

Мощность и эффективность

Redmi Ноте 17 определенно удивит многих своей автономностью. Устройство оснащено огромным аккумулятором емкостью 8000 мАч, который способен держать заряд до 2,3 суток при обычном режиме использования. Этот показатель вдвое превышает возможности большинства современных флагманов. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 45 В и функцию обратной проводной зарядки мощностью 22,5 В.

Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 4 Ген 4, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Устройство оснащено до 8 GB оперативной памяти ЛПДДР4Кс и до 256 GB постоянной памяти UFS 2.2. Примечательно, что пользователи могут расширить память до 2 TB с помощью карт микроСД, что позволяет хранить большие объемы видео и файлов.

Камера и интеллектуальные функции

Что касается возможностей камеры, основной датчик снимает с разрешением 50 мегапикселей, а фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Устройство работает под управлением новой операционной системы HyperOS 3. Система обладает рядом функций безопасности на базе AI, включая обнаружение мошеннических звонков и возможность распознавания случаев подмены лица (дипфаке) во время видеозвонков.

Другие технические характеристики смартфона включают:

Защиту от пыли и влаги по стандарту ИП65;

Модуль NFC и инфракрасный порт для управления бытовой техникой;

Варианты корпуса в черном, светло-бирюзовом и фиолетовом цветах;

Возможность двусторонней проводной зарядки.

Цена Redmi Ноте 17 варьируется в зависимости от объема памяти. Версия 6/128 GB начинается примерно от 180 долларов, а топовая модель 8/256 GB оценивается около 223 долларов. На рынке Узбекистана эти цены могут быть несколько выше из-за таможенных и логистических расходов, однако устройство, несомненно, остается одним из самых конкурентоспособных в своем сегменте.