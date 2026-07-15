Индия намерена положить конец гегемонии Китая в производстве смартфонов

·35·Технологии
Индия намерена положить конец гегемонии Китая в производстве смартфонов

Правительство Индии объявило о новой многомиллиардной программе стимулирования, направленной на укрепление своих позиций на мировом рынке электроники и преодоление доминирования Китая в цепочке производства смартфонов. Этот стратегический план, представленный Нью-Дели, ориентирован не только на сборку устройств, но и на локализацию компонентов и развитие полупроводниковой промышленности. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

В рамках новой программы «Мобиле Фоне Мануфактуринг Шеме» в течение пяти лет будет выделено 6,5 миллиарда долларов (625 миллиардов рупий). Программа предлагает производителям субсидии в виде кэшбэка от 2,25% до 5% в зависимости от объема продаж. Если компании производят основные компоненты непосредственно в Индии, предусмотрена дополнительная льгота в размере 1,5%.

Масштабные инвестиции в полупроводники и компоненты

По данным TechCrunch, правительство Индии не хочет ограничиваться только смартфонами. На поддержку производства полупроводников выделяется дополнительно 13,3 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на проектирование чипов, проведение исследований и создание системы обеспечения необходимыми материалами. Это логическое продолжение программы по производству чипов, запущенной в 2021 году.

За последнее десятилетие Индия стала важным производственным центром для таких гигантов, как Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo и Vivo. В частности, Apple уделяет особое внимание Индии с целью диверсификации своей цепочки поставок. В настоящее время около 25% всех устройств iPhone в мире собираются на заводах Foxconn и Tata Group в Индии.

Согласно данным Кунтерпоинт Ресеарч, Индия в настоящее время занимает 18% мирового производства смартфонов. Для сравнения, доля Китая составляет 63%. Чтобы сократить этот разрыв, Нью-Дели не только привлекает крупные бренды, но и снижает импортные пошлины. Например, недавно были отменены пошлины на компоненты для смартфонов, что значительно снижает производственные затраты таких компаний, как Apple и Xiaomi.

Экономическая эффективность и новые рабочие места

Эксперты отмечают, что новая программа означает переход Индии от стратегии «простой сборки» к этапу «глубокой локализации и исследований» (Р&Д). По словам вице-президента исследовательской фирмы ИДК Навкендара Сингха, этот шаг придает уверенность таким компаниям, как Apple, в снижении зависимости от Китая и создании полного производственного цикла в Индии.

По расчетам правительства, в результате реализации этой программы, которая продлится до марта 2031 года, ожидается достижение следующих показателей:

  • Производство мобильных устройств на общую сумму 405 миллиардов долларов;
  • Создание более 60 тысяч новых прямых рабочих мест в отрасли;
  • Формирование экосистемы местных компонентов и сокращение оттока иностранной валюты.

В заключение можно сказать, что в то время как цены на чипы памяти и другие детали растут, эта инициатива Индии может стать оптимальным способом экономии затрат для мировых брендов. Если план будет успешно реализован, борьба за технологическое лидерство в Азиатском регионе выйдет на новый уровень.

ИндияСмартфонAppleТехнологииЭкономика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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