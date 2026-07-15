Почему Андрей Сантос решил сменить Челси на Манчестер Юнайтед

·37·Спорт
Почему Андрей Сантос решил сменить Челси на Манчестер Юнайтед

Талантливый бразильский полузащитник Андрей Сантос принял решение покинуть лондонский Челси и присоединиться к Манчестер Юнайтед. Основная причина этого трансфера связана с резким сокращением шансов игрока на попадание в основной состав на стадионе Стэмфорд Бридж. По сообщению издания Даилй Маил, Сантос сам попросил руководство клуба о трансфере, и манчестерский клуб заплатит за эту сделку в общей сложности 50 миллионов фунтов стерлингов (48+2). Об этом сообщает сообщает Goal.com.

Чрезмерно высокая конкуренция в полузащите Челси вызвала беспокойство у бразильского футболиста. Подписание нового контракта с Мойсесом Кайседо, трансферная стоимость Энцо Фернандеса, установленная на уровне 120 миллионов фунтов, а также наличие таких игроков, как Ромео Лавия и Дарио Эссуго, значительно ограничили игровое время Сантоса. Кроме того, отсутствие лондонского клуба в еврокубках в текущем сезоне еще больше сократило возможности для ротации.

Проблемы и ошибки, связанные с тренером

Отстранение Андрея Сантоса из состава Челси было вызвано и некоторыми его ошибками на поле. В частности, в матче против Брайтона его неточная передача привела к удалению Трево Чалобы и поражению команды со счетом 1:3. Тренер Энцо Мареска после этой ошибки потерял доверие к футболисту и стал выпускать его в основном на матчи второстепенных кубковых турниров.

Отношения с назначенным для исправления ситуации Лиамом Росеньором также сложились не так, как ожидалось. Несмотря на то, что ранее они успешно сотрудничали в клубе Страсбур, ситуация, возникшая в февральском матче с Бернли, все испортила. В голе, забитом Зианом Флеммингом на последних минутах, была признана вина Сантоса, что вызвало резкую критику со стороны тренера.

Манчестер Юнайтед предложил футболисту лучшую платформу для развития. На Олд Траффорд Сантосу пообещали место в основном составе, что крайне важно для укрепления его позиций в сборной Бразилии. Хотя ранее Челси отклонил предложение Вест Хэма в размере 45 миллионов фунтов, из-за твердого решения самого футболиста клуб был вынужден пойти на сделку.

Этот трансфер стал одной из самых громких сделок текущего сезона Английской Премьер-лиги. Манчестер Юнайтед стремится усилить центральную линию, подписав молодого таланта. Для Челси же эта сделка послужила удобной возможностью соблюсти правила финансового фэйр-плей и немного сократить состав.

Андрей СантосМанчестер ЮнайтедЧелсиТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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