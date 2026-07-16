Рома усиливает линию атаки: Эндрик и Алехандро Гарначо в списке целей

Итальянский клуб «Рома» намерен радикально реформировать свой состав в летнее трансферное окно и приступил к реализации неожиданных, но крайне амбициозных планов. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини нацелен на полное обновление линии атаки, уделяя основное внимание звездам «Реал Мадрида» и Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Ил Мессаггеро, римляне активно изучают возможность аренды нападающего «Реал Мадрида» Эндрика. Гасперини ищет достойного конкурента и сменщика для нового игрока команды Дониелла Малена. Примечательно, что другой форвард команды Артём Довбик перестал входить в планы тренера, и именно поэтому бразильский талант стал главной целью.

Карьера Эндрика в мадридском клубе пока складывается непросто. С момента перехода в «Реал Мадрид» в июле 2024 года он провел 40 матчей и забил 7 голов. Руководство «Ромы» надеется, что в этом трансфере помогут теплые отношения с бывшим главным тренером «Реал Мадрида» Жозе Моуринью. Рекомендация экс-наставника может сыграть решающую роль в убеждении молодого форварда переехать в Италию.

Переговоры со звездами Премьер-лиги

«Рома» планирует усилить не только центр нападения, но и фланги. Спортивный директор клуба Тони Д'Амико провел встречу с представителями игрока «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла. Саммервилл перешел в лондонский клуб в прошлом году за 29,3 миллиона евро. Несмотря на то, что первоначальные переговоры по зарплате проходили сложно, футболист немного снизил свои требования. «Рома» решила не превышать лимит зарплат в 4 миллиона евро в год и не тратить на трансфер более 40 миллионов евро.

Если трансфер Саммервилла не состоится, римский клуб переключится на вариант с игроком «Челси» Алехандро Гарначо. «Рома» уже направила лондонцам официальное предложение по аргентинскому таланту. По имеющимся данным, оно включает 5 миллионов евро за аренду и обязательство выкупа за 35 миллионов евро при выполнении определенных условий. Однако «Челси» отклонил это предложение, так как Гарначо входит в долгосрочные планы команды.

Согласно сообщению Goal.com, «Рома» продолжает свою активность на трансферном рынке, предложив 30 миллионов евро и 10% от последующей перепродажи за флангового защитника «Страсбура» Диего Морейру. Столь масштабные действия свидетельствуют о том, что в следующем сезоне «Рома» намерена бороться за высокие места не только в Серии А, но и на международной арене. Новый проект под руководством Гасперини нацелен на объединение самых талантливых молодых игроков Европы в одной команде.