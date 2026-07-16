Самая мощная игровая видеокарта Китая Лисуан ЛКс 7Г100 поступила в свободную продажу

В мире технологий Китая сделан важный шаг: модель Лисуан ЛКс 7Г100, считающаяся самой мощной игровой видеокартой местного производства, официально поступила в розничную продажу. Это устройство привлекает внимание специалистов отрасли не только своими техническими характеристиками, но и значительно сниженной ценой. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, новая видеокарта заняла свое место на крупной китайской торговой платформе ДжД. Ранее производитель выпускал в продажу ограниченное количество версий Фундерс Эдитион. Теперь же стандартная модель представлена широкой публике, а ее цена установлена почти на 20 процентов ниже по сравнению с предыдущими специальными версиями.

Технические возможности и архитектура

Модель Лисуан ЛКс 7Г100 основана на архитектуре ТруеГПУ, полностью разработанной в Китае. Устройство изготовлено по 6-нм технологическому процессу, что обеспечивает его энергоэффективность и высокую производительность. Компания не сэкономила и на памяти: карта оснащена 12 GB памяти ГДДР6 с 192-битной шиной.

В настоящее время за новую видеокарту просят около 400 долларов США. Этот ценовой сегмент делает ее доступным вариантом для игровых компьютеров среднего уровня. Хотя на мировом рынке доминируют такие гиганты, как NVIDIA GeForce и AMD Radeon, предложение Китаем собственного независимого решения может изменить конкурентную среду на глобальном рынке.

Позиции на рынке и перспективы

По мнению экспертов, Лисуан ЛКс 7Г100 пока не может стать прямой заменой моделям NVIDIA или Radeon, однако снижение цены является большим плюсом для потенциальных покупателей. Опора на местное производство является частью стратегии Китая по снижению внешней технологической зависимости.

Эта новость естественным образом интересна и для пользователей из Узбекистана. Если эти устройства выйдут на международный рынок, включая регион Центральной Азии, у любителей игр появится больше доступных и альтернативных вариантов. Хотя на данный момент карта ориентирована в основном на внутренний рынок, ее выход в свободную продажу свидетельствует об увеличении объемов производства.

Подводя итог, можно сказать, что массовая продажа Лисуан ЛКс 7Г100 демонстрирует темпы роста полупроводниковой промышленности Китая. Ожидается, что при дальнейшем совершенствовании драйверов и программного обеспечения этот бренд сможет вступить в серьезную конкуренцию с брендами, известными в мировом масштабе.