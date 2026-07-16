Конфликт между Барселоной и Рональдом Куманом: Френки де Йонг вернулся с тяжелой травмой

·29·Спорт
Конфликт между Барселоной и Рональдом Куманом: Френки де Йонг вернулся с тяжелой травмой

Отношения между испанским клубом Барселона и сборной Нидерландов резко ухудшились из-за травмы Френки де Йонга. Каталонцы считают, что тренерский штаб и медицинский персонал национальной команды ввели их в заблуждение относительно здоровья полузащитника клуба. По предварительным данным, футболист может выбыть из строя на срок до шести месяцев. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как передают АС и Goal.com, Френки де Йонг вернулся в расположение клуба в понедельник раньше ожидаемого срока и попросил провести медицинское обследование из-за сильного отека правого колена. Проведенные после короткой беседы с новым главным тренером команды Ханси Фликом тесты шокировали врачей — выяснилось, что колено футболиста находится в абсолютно нестабильном состоянии.

В настоящее время врачи подозревают серьезное повреждение связок колена. Однако из-за сильного внутреннего кровоизлияния и отека провести МРТ (магнитно-резонансную томографию) немедленно не удалось. Клуб вынужден подождать несколько дней, пока спадет отек, и только после этого будет сделано заключение о точных масштабах травмы и необходимости хирургического вмешательства.

Рональд Куман и безответственность сборной

Руководство Барселоны обвиняет Рональда Кумана и его штаб в намеренном сокрытии информации. Выяснилось, что в последних матчах Де Йонг выходил на поле с помощью обезболивающих уколов, но каталонцам не сообщили о том, насколько серьезна ситуация. В частности, тот факт, что футболист отыграл полный матч против Марокко, который продлился до дополнительного времени, усугубил травму.

Источники внутри клуба подчеркивают, что Рональд Куман и Френки де Йонг должны дать серьезные объяснения по этому поводу. Каталонцы обвиняют сборную в халатности и в том, что они поставили краткосрочные результаты выше долгосрочной карьеры игрока, подвергнув ее риску.

Эта ситуация вновь разожгла старые конфликты между двумя сторонами. Ранее Куман обвинял руководство Барселоны в неправильном подходе к здоровью игрока, утверждая, что именно по этой причине Де Йонг пропустил чемпионат Европы. Теперь же представители клуба обвиняют самого нидерландского специалиста в «неприемлемом риске».

В то же время есть претензии и к самому Френки де Йонгу. Руководство клуба считает, что футболист должен был адекватно оценивать свои возможности и прекратить игру при появлении боли. Если потребуется операция, полузащитник пропустит от 4 до 6 месяцев, что является огромной потерей для Барселоны перед новым сезоном.

БарселонаФренки Де ЙонгРональд КуманТравмаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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