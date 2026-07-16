Стартап Неко Хеалт, основанный создателем Spotify Дэниелом Эком и Яльмаром Нильсонне, привлек 700 миллионов долларов в очередном инвестиционном раунде. Проект, анализирующий состояние здоровья человека с помощью технологии сканирования тела, призван открыть новую эру на стыке медицины и технологий. Финансирование в рамках раунда Сериес К было поддержано крупными фондами, такими как Лигхтспид Вентуре Партнерс и О.Г. Вентуре Партнерс. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Неко Хеалт разработала собственную технологию сканирования, которая в сочетании с анализом крови позволяет получить полную картину состояния здоровья человека. Этот процесс помогает не только в ранней диагностике заболеваний, но и предоставляет подробную информацию о составе тела для любителей спорта. В настоящее время компания работает над интеграцией этих данных с приложением Apple Хеалт, что поможет врачам делать более точные выводы на основе показателей в реальном времени.

Новые стандарты в здравоохранении

Один из основателей компании Яльмар Нильсонне отметил, что данные, полученные с помощью системы Неко Хеалт, служат бесценным ресурсом для медицинского персонала. На сегодняшний день услугами сканирования воспользовались более 100 тысяч человек, а в очереди стоят еще более 350 тысяч. Сейчас стартап имеет центры в Швеции и Великобритании, а в ближайшее время планирует открыть свой первый филиал в Нью-Йорке, США.

Эффективность технологии можно увидеть на простых примерах. Например, основатель популярного приложения Калм Алекс Тью написал на своей странице в социальной сети Кс, что сканер Неко Хеалт помог ему обнаружить опасную злокачественную родинку на спине. Благодаря своевременному хирургическому вмешательству он избежал серьезной угрозы. Подобные случаи еще раз доказывают жизненную важность данной технологии.

Конкуренция и планы на будущее

Неко Хеалт не единственная компания на рынке. Лаборатория Midjourney, создающая изображения с помощью AI, также объявила о разработке собственного сканера тела. Однако Midjourney планирует внедрить эту технологию в состав своих курортных и спа-центров, которые откроются в Сан-Франциско в 2027 году. Проект Дэниела Эка отличается тем, что делает основной упор на медицинскую диагностику и профилактику.

В инвестиционном раунде также приняли участие такие влиятельные компании, как Атомико, Генерал Каталйст, Лакестар и Либертй Китй Вентурес. Эти крупные инвестиции позволят Неко Хеалт усовершенствовать свои технологии и расшириться в глобальном масштабе. Развитие подобных технологий важно и для пользователей в Узбекистане, так как в будущем ожидается повышение качества медицинских услуг за счет удаленной диагностики и экосистем, таких как Apple Хеалт.