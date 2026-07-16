OpenAI выходит на рынок оборудования: представлена специальная клавиатура для Кодекс

Компания OpenAI, лидер в мире искусственного интеллекта, неожиданно вышла на рынок оборудования (хардваре). В сотрудничестве с дизайн-студией Ворк Лудер компания представила специальную клавиатуру для разработчиков под названием Кодекс Микро. Это устройство стоимостью 230 долларов призвано создать новые удобства для пользователей ChatGPT при управлении их агентами на базе ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Кодекс Микро — это не просто обычная клавиатура, а центр управления, оптимизирующий работу с ИИ-помощником Кодекс. По данным издания TechCrunch, устройство предназначено для управления парком ботов-агентов, которые автономно пишут и исполняют код. На клавиатуре расположены подсвечиваемые клавиши, отображающие статус агентов, настраиваемые Комманд Кейс для быстрых команд и специальный джойстик для запуска рабочих процессов.

Новый способ управления агентами

Одной из самых примечательных особенностей устройства является специальный поворотный регулятор. С его помощью пользователь может настраивать уровень «мышления» (реасонинг) ИИ-агента. То есть появилась возможность управлять тем, сколько вычислительной мощности и времени тратить на конкретную задачу, с помощью механической кнопки на клавиатуре. Этот процесс полностью контролируется и персонализируется через десктопное приложение ChatGPT.

Представители OpenAI отмечают, что Кодекс Микро — это эксклюзивный продукт, выпущенный ограниченным тиражом, который скорее служит демонстрацией технологического потенциала компании. Однако это не единственный проект OpenAI в области оборудования. По данным Bloomberg, компания в настоящее время работает над гораздо более сложным устройством, предназначенным для массового рынка.

В тени правовых споров с Apple

На фоне новых проектов отношения между OpenAI и Apple обострились. Выяснилось, что над новыми устройствами OpenAI работают бывшие инженеры Apple. В связи с этим на прошлой неделе Apple подала судебный иск против OpenAI. В нем гиганта ИИ обвиняют в краже конфиденциальной информации и ее использовании при создании собственных устройств.

Ожидается, что разрабатываемое сейчас секретное устройство будет выполнено в форме портативной умной колонки без экрана. Его уникальность заключается в интеграции с ChatGPT и наличии подвижных механических частей. Руководство OpenAI отвергает все обвинения, выдвинутые Apple, подчеркивая, что разрабатывает свои продукты самостоятельно.

В заключение можно сказать, что выход OpenAI на рынок оборудования может ознаменовать начало новой эры в мире технологий. Хотя Кодекс Микро кажется интересным гаджетом для разработчиков, очевидно, что амбиции компании гораздо шире и она готовится к серьезной конкуренции с крупными технологическими гигантами.