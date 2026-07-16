Во время матча Ямаля была совершена попытка ограбления его дома

·1·Спорт
Во время матча Ямаля была совершена попытка ограбления его дома

В элитном доме полузащитника сборной Испании и клуба «Барселона» Ламина Ямаля, расположенном в Эсплугес-де-Льобрегат недалеко от Барселоны, была совершена попытка ограбления. Об этом сообщает издание El Espanol.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 14 июля, когда сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира 2026 года и вышла в финал. В это время Ламин Ямаль находился в США и провел на поле все 90 минут матча. Кроме того, Микель Оярсабаль реализовал пенальти, заработанный Ямалем.

По данным издания, двое неизвестных в масках перелезли через забор и попытались проникнуть на территорию дома. Однако сотрудники службы безопасности вовремя заметили их через камеры видеонаблюдения и приняли оперативные меры. В результате подозреваемые не смогли попасть внутрь дома и скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция Каталонии ведет расследование по данному факту.

Известно, что особняк, в котором проживает Ямаль, ранее принадлежал известной певице Шакире и бывшему защитнику «Барселоны» Жерару Пике. Примерная стоимость этого дома оценивается в 11 миллионов евро.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Конфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: Джо Харт встал на защиту молодой звездыКонфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: Джо Харт встал на защиту молодой звездыСегодня, 01:12Рома усиливает линию атаки: Эндрик и Алехандро Гарначо в списке целейРома усиливает линию атаки: Эндрик и Алехандро Гарначо в списке целейСегодня, 00:54Конфликт между Барселоной и Рональдом Куманом: Френки де Йонг вернулся с тяжелой травмойКонфликт между Барселоной и Рональдом Куманом: Френки де Йонг вернулся с тяжелой травмойСегодня, 00:38Тьерри Анри назвал причину доминирования Испании: почему Килиан Мбаппе и Франция проиграли?Тьерри Анри назвал причину доминирования Испании: почему Килиан Мбаппе и Франция проиграли?Сегодня, 00:10Следите за матчем Англия — Аргентина в прямом эфире на нашем сайтеСледите за матчем Англия — Аргентина в прямом эфире на нашем сайтеВчера, 23:55Майкл Олисе хочет в «Реал»: вопрос на 200 млн евро...Майкл Олисе хочет в «Реал»: вопрос на 200 млн евро...Вчера, 23:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш