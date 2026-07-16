Во время матча Ямаля была совершена попытка ограбления его дома

В элитном доме полузащитника сборной Испании и клуба «Барселона» Ламина Ямаля, расположенном в Эсплугес-де-Льобрегат недалеко от Барселоны, была совершена попытка ограбления. Об этом сообщает издание El Espanol.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 14 июля, когда сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира 2026 года и вышла в финал. В это время Ламин Ямаль находился в США и провел на поле все 90 минут матча. Кроме того, Микель Оярсабаль реализовал пенальти, заработанный Ямалем.

По данным издания, двое неизвестных в масках перелезли через забор и попытались проникнуть на территорию дома. Однако сотрудники службы безопасности вовремя заметили их через камеры видеонаблюдения и приняли оперативные меры. В результате подозреваемые не смогли попасть внутрь дома и скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция Каталонии ведет расследование по данному факту.

Известно, что особняк, в котором проживает Ямаль, ранее принадлежал известной певице Шакире и бывшему защитнику «Барселоны» Жерару Пике. Примерная стоимость этого дома оценивается в 11 миллионов евро.