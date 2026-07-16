AMD Ryzen 7 5800Кс3Д 10т Анниверсарй Эдитион: Новая жизнь легендарного процессора

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AMD Ryzen 7 5800Кс3Д 10т Анниверсарй Эдитион: Новая жизнь легендарного процессора

Процессор Ryzen 7 5800Кс3Д 10т Анниверсарй Эдитион, выпущенный компанией AMD в честь своего десятилетнего юбилея, доказывает, что он все еще способен показывать высокие результаты в современных играх. Хотя технически этот чип идентичен модели четырехлетней давности, стабильное положение платформы АМ4 на рынке и эффективность технологии 3Д В-Каче делают его актуальным выбором и сегодня. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Масштабные тесты, проведенные экспертами канала Хардваре Унбоксед, показали, что это юбилейное издание стоимостью около 350 долларов обеспечивает производительность, превышающую ожидания относительно его цены. В ходе испытаний 13 современных игр в разрешении Фулл ХД выяснилось, что потенциал процессора позволяет ему конкурировать с представителями нового поколения.

Анализ производительности в современных играх

По данным иксбт.ком, Ryzen 7 5800Кс3Д по средним показателям продемонстрировал результат на одном уровне с новой моделью Ryzen 5 9600Кс. Кроме того, ему удалось опередить своего более доступного конкурента, модель Ryzen 5 7500Ф, почти на 10 процентов. Этот результат еще раз подтверждает, насколько сильно объем кэш-памяти влияет на частоту кадров (FPS) в играх.

Для владельцев старых систем переход на этот процессор обещает еще более заметные изменения. Например, по сравнению с Ryzen 5 5600Кс, юбилейное издание имеет преимущество в играх почти на 30 процентов. Это оптимальный вариант для пользователей, которые не хотят полностью обновлять свой компьютер, но желают получить максимальную игровую мощность на платформе АМ4.

Положение на рынке и альтернативы

В настоящее время Ryzen 7 5800Кс3Д сохраняет статус лучшего игрового процессора для своей платформы. Хотя в качестве альтернативы на рынке можно назвать модель Ryzen 5 5500Кс3Д, по производительности она находится между 5800Кс3Д и 5600Кс. Однако тот факт, что младшая модель не получила широкого распространения на мировом уровне, включая рынки Центральной Азии, еще больше укрепляет позиции Ryzen 7 5800Кс3Д.

Для пользователей из Узбекистана перевыпуск этого процессора также является интересной новостью. Учитывая, что для перехода на новую платформу АМ5 требуются память ДДР5 и новые материнские платы, Ryzen 7 5800Кс3Д позволяет максимально усилить существующую систему с минимальными затратами. Это особенно актуально для любителей киберспортивных игр и проектов с тяжелой графикой.

AMDRyzenПроцессорИгрыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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