Аргентина снова в финале: Лионель Месси и его товарищи по команде обыграли Англию

Сборная Аргентины сделала очередной важный шаг на пути к защите титула чемпионов мира. В полуфинальном матче, прошедшем в Атланте, подопечные Лионелья Скалони провели бескомпромиссную встречу против Англии и одержали волевую победу. Этот успех вывел «Альбиселесте» в финал Чемпионата мира второй раз подряд. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В течение первого часа игры на поле доминировала осторожность. Каждый раз, когда Лионель Месси приближался к мячу, болельщики на стадионе не могли скрыть своего волнения. Однако ситуация для действующих чемпионов усложнилась, когда на 55-й минуте Англия сумела открыть счет. В тот момент, когда многие начали сомневаться в шансах Аргентины, команда проявила свой характер.

Месси отдал голевую передачу, молодежь завершила атаку

Вплоть до последних минут встречи полузащита Англии успешно сдерживала аргентинских звезд. Но на 85-й минуте Энцо Фернандес дальним ударом поразил ворота Джордана Пикфорда, восстановив равновесие. Этот гол полностью изменил атмосферу на стадионе и придал аргентинцам дополнительные силы.

На второй добавленной арбитром минуте был нанесен решающий удар. Точную передачу Лионелья Месси головой замкнул Лаутаро Мартинес. Как пишет издание Goal.com, хотя сам Месси в этом матче не забил, он стал главным творцом обоих голевых моментов и вывел свою команду из сложной ситуации.

Сборная Англии на протяжении всей игры выделялась своей физической подготовкой и мотивацией. Они поставили Аргентину на грань поражения, но опыт и хладнокровие все же оказались на стороне действующих чемпионов. Защитники и вратарь Эмилиано Мартинес также продемонстрировали уверенную игру в нескольких эпизодах, нейтрализовав опасные атаки соперника.

Таким образом, Аргентина вновь вышла в финал, чтобы доказать, что является сильнейшей командой мира. Им осталось сделать последний шаг, чтобы защитить свой титул. Для команды во главе с Лионельем Месси это не просто победа, а исторический момент для всей страны.