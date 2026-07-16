Аргентина снова в финале: Лионель Месси и его товарищи по команде обыграли Англию

·41·Спорт
Аргентина снова в финале: Лионель Месси и его товарищи по команде обыграли Англию

Сборная Аргентины сделала очередной важный шаг на пути к защите титула чемпионов мира. В полуфинальном матче, прошедшем в Атланте, подопечные Лионелья Скалони провели бескомпромиссную встречу против Англии и одержали волевую победу. Этот успех вывел «Альбиселесте» в финал Чемпионата мира второй раз подряд. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В течение первого часа игры на поле доминировала осторожность. Каждый раз, когда Лионель Месси приближался к мячу, болельщики на стадионе не могли скрыть своего волнения. Однако ситуация для действующих чемпионов усложнилась, когда на 55-й минуте Англия сумела открыть счет. В тот момент, когда многие начали сомневаться в шансах Аргентины, команда проявила свой характер.

Месси отдал голевую передачу, молодежь завершила атаку

Вплоть до последних минут встречи полузащита Англии успешно сдерживала аргентинских звезд. Но на 85-й минуте Энцо Фернандес дальним ударом поразил ворота Джордана Пикфорда, восстановив равновесие. Этот гол полностью изменил атмосферу на стадионе и придал аргентинцам дополнительные силы.

На второй добавленной арбитром минуте был нанесен решающий удар. Точную передачу Лионелья Месси головой замкнул Лаутаро Мартинес. Как пишет издание Goal.com, хотя сам Месси в этом матче не забил, он стал главным творцом обоих голевых моментов и вывел свою команду из сложной ситуации.

Сборная Англии на протяжении всей игры выделялась своей физической подготовкой и мотивацией. Они поставили Аргентину на грань поражения, но опыт и хладнокровие все же оказались на стороне действующих чемпионов. Защитники и вратарь Эмилиано Мартинес также продемонстрировали уверенную игру в нескольких эпизодах, нейтрализовав опасные атаки соперника.

Таким образом, Аргентина вновь вышла в финал, чтобы доказать, что является сильнейшей командой мира. Им осталось сделать последний шаг, чтобы защитить свой титул. Для команды во главе с Лионельем Месси это не просто победа, а исторический момент для всей страны.

АргентинаЛионель МессиЧемпионат МираАнглияФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Определен лучший игрок матча между Англией и АргентинойОпределен лучший игрок матча между Англией и АргентинойСегодня, 03:22ПСЖ оценил свой талант в 50 миллионов евро: английские гранды в очередиПСЖ оценил свой талант в 50 миллионов евро: английские гранды в очередиСегодня, 02:39Аргентина обыграла Англию и вышла в финалАргентина обыграла Англию и вышла в финалСегодня, 02:05Во время матча Ямаля была совершена попытка ограбления его домаВо время матча Ямаля была совершена попытка ограбления его домаСегодня, 01:55Конфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: Джо Харт встал на защиту молодой звездыКонфликт между Джудом Беллингемом и Томасом Тухелем: Джо Харт встал на защиту молодой звездыСегодня, 01:12Рома усиливает линию атаки: Эндрик и Алехандро Гарначо в списке целейРома усиливает линию атаки: Эндрик и Алехандро Гарначо в списке целейСегодня, 00:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш