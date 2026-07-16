Современные картриджи для Стеам: пользователь Reddit представил необычный проект

В эпоху цифровых игр физические носители, в частности картриджи, ставшие символом прошлого, практически забыты. Однако пользователь Reddit под ником Джибрил-сама решил объединить этот классический подход с современными технологиями. Он разработал систему «Стеам Гаме Картридгес» для запуска игр на платформе Стеам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Суть этого изобретения проста, но уникальна: игры загружаются не из облачной библиотеки, а с отдельных физических устройств. В интервью изданию Том’с Хардваре автор подробно рассказал о том, как работает система. Это не просто внешний накопитель, а полноценный автоматизированный механизм.

Техническое решение и принцип работы

В качестве основы проекта используются SSD. Автор приобрел по низкой цене подержанные SSD объемом 128 GB каждый и записал на них по одной игре. Эти накопители подключаются к компьютеру через обычный САТА-адаптер. Самое интересное в системе заключается в ее программном обеспечении.

Вся система работает под управлением операционной системы Линукс. Автор написал специальный скрипт, который запускается с помощью правил удев и демона сйстемд. Процесс выглядит так: как только SSD подключается к компьютеру, система распознает его, запускает скрипт и уведомляет клиент Стеам о наличии данной игры. В результате пользователю не нужно искать игру в библиотеке.

Систему можно настроить даже так, чтобы при подключении картриджа игра запускалась автоматически, как на старых консолях. Это позволяет геймерам почувствовать ретро-атмосферу 90-х. Несмотря на высокую скорость интернета сегодня, наличие такой физической коллекции является интересным опытом для многих энтузиастов.

Трудности проекта

Конечно, у этого решения есть свои недостатки. Во-первых, размер современных игр постоянно растет, и 128 GB во многих случаях может быть недостаточно. Во-вторых, стоимость новых SSD довольно высока, что делает проект экономически затратным.

Также остается открытым вопрос обновления игр. Если игра требует обновления, пользователю все равно необходимо подключиться к интернету и загрузить данные именно на этот картридж. Тем не менее, по данным иксбт.ком, эта идея высоко оценивается как оригинальный и креативный способ сохранения физических копий в игровой индустрии.

Подобные проекты могут быть интересны и пользователям в Узбекистане, особенно в регионах с ограниченным интернет-трафиком или низкой скоростью, где удобно один раз загрузить игры и хранить их на физических носителях. Метод, представленный Джибрил-сама, сделал этот процесс более эстетичным и удобным.