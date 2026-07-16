ПСЖ оценил свой талант в 50 миллионов евро: английские гранды в очереди

Парижский клуб ПСЖ принял окончательное решение относительно своего молодого и перспективного нападающего Ибрагима Мбайе. 18-летний вингер, недовольный отсутствием достаточной игровой практики в основном составе, выразил желание покинуть команду в текущее летнее трансферное окно. Руководство парижан не намерено препятствовать уходу юного таланта, однако рассчитывает получить значительную прибыль от его трансфера. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным издания Goal.com, чемпионы Франции требуют за Мбайе от 40 до 50 миллионов евро отступных. Столь высокая цена обусловлена тем, что действующий контракт футболиста рассчитан еще на два года, а сам игрок признан одним из самых перспективных молодых талантов в Европе. Мбайе, являющийся воспитанником академии ПСЖ, в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.

Клубы Премьер-лиги и дортмундская Боруссия вступили в борьбу

В борьбе за Ибрагима Мбайе проявляют активность ряд ведущих клубов английской Премьер-лиги. В частности, скауты Манчестер Сити , Тоттенхэма и Астон Виллы внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста. Английские клубы считают, что скорость и технические навыки молодого вингера отлично подходят для британского стиля футбола.

Также в гонке участвует дортмундская Боруссия, обладающая большим опытом в поиске и воспитании молодых талантов. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, представители немецкого клуба в последние дни выходили на связь с окружением футболиста. Дортмундцы могут предложить Мбайе место в основном составе и отличную платформу для развития.

Мбайе доказал свой высокий потенциал на прошедшем чемпионате мира в составе сборной Сенегала. В ходе турнира он принял участие в четырех матчах и сумел поразить ворота сборной Франции. Несмотря на то, что Сенегал выбыл из турнира на стадии 1/16 финала, уступив Бельгии, Мбайе привлек внимание многих международных экспертов.

В настоящее время ПСЖ работает над усилением линии атаки, что еще больше снижает шансы Мбайе на попадание в основной состав. По этой причине футболист видит свое будущее в другом чемпионате. Установленная парижанами цена в 50 миллионов евро может стать препятствием для многих клубов, однако ожидается, что переговоры продолжатся до закрытия трансферного окна.