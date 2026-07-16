Windows 11 или СтеамОС для Стеам Мачине: какая система эффективнее в играх?

·3·Технологии
Windows 11 или СтеамОС для Стеам Мачине: какая система эффективнее в играх?

Устройства Стеам Мачине от компании Валве известны среди геймеров своей компактностью и удобным интерфейсом. Однако многих пользователей интересует один вопрос: как установка операционной системы Windows 11 на это устройство повлияет на производительность? Новые тесты, проведенные автором канала ЭТА ПРИМЭ, дали подробный ответ на этот вопрос. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Известно, что Валве не запрещает менять операционную систему на своих устройствах, а наоборот, предоставляет необходимые драйверы для Windows. В будущем компания даже пообещала внедрить функцию Дуал Бут, позволяющую использовать две системы параллельно. Это открывает владельцам Стеам Мачине путь к использованию как консольного интерфейса, так и возможностей полноценного персонального компьютера.

Синтетические тесты и разница в производительности

Согласно данным иксбт.ком, тесты в бенчмарке Geekbench показали, что Windows 11 значительно превосходит СтеамОС в многопоточных задачах. Похожая ситуация наблюдалась и в тесте Cinebench Р24, однако здесь разница была не столь велика. Это свидетельствует о том, что система Windows имеет определенные преимущества в управлении ресурсами CPU.

Когда речь заходит о графических нагрузках, ситуация немного выравнивается. В тестах 3ДМарк разница между двумя системами варьируется всего от 1,7% до 4,3%. Интересно, что в зависимости от разрешения (ресолутион) лидерство переходило то к Windows, то к СтеамОС. Это означает, что графические драйверы оптимизированы в каждой системе по-своему.

Реальная ситуация в играх

Игровые тесты также принесли неожиданные результаты. Во многих современных играх разница в частоте кадров (FPS) не превышала нескольких процентов. Стоит отметить, что:

  • в высоком разрешении 4К Windows 11 показала чуть более стабильный результат;
  • система СтеамОС имеет преимущество в быстром запуске игр и экономии системных ресурсов;
  • при установке Windows устройство теряет свое «консольное» очарование и превращается в обычный мини-ПК.
В заключение можно сказать, что если пользователю важен только гейминг, СтеамОС остается наиболее оптимальным выбором, так как она максимально адаптирована именно для игрового процесса. Однако для тех, кто хочет использовать Стеам Мачине в качестве рабочего компьютера, установка Windows 11 не приведет к каким-либо серьезным потерям.

Интерес к таким компактным игровым устройствам растет и на рынке Узбекистана. Наличие выбора для пользователей, то есть возможность менять систему по своему усмотрению, повышает конкурентоспособность таких гаджетов, как Стеам Мачине.

ValveSteam MachineWindows 11SteamOSТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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