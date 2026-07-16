Акции SpaceX упали до уровня IPO в преддверии запуска Starship

Акции компании SpaceX под руководством Илона Маска продемонстрировали заметное снижение на биржевых торгах, вернувшись к показателю июньского блокбастер-ИПО (первичное публичное размещение акций) — около 135 долларов. Для компании, которая месяц назад привлекла около 86 миллиардов долларов, эта ситуация становится своеобразным тестом доверия инвесторов. В ходе торгов в среду цена акций опускалась до 133 долларов, однако к концу дня стабилизировалась на уровне 135,27 доллара. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Это падение является продолжением общей тенденции, наблюдаемой с момента выхода акций SpaceX на открытый рынок. В первые дни ценные бумаги компании превышали отметку в 200 долларов, конкурируя по рыночной капитализации с такими технологическими гигантами, как Amazon и Microsoft. Однако после той пиковой точки акции теряли в цене практически каждую неделю. Эксперты объясняют это общим спадом в технологическом секторе и угасанием чрезмерно оптимистичных настроений инвесторов.

Причины нестабильности на рынке

Одной из основных причин резких колебаний цены акций называется тот факт, что на бирже Nasdaq торгуется лишь 4 процента от общего количества акций компании. Эта небольшая доля, называемая на рыночном жаргоне «флоат» (флоат), в сочетании с огромным интересом к компании, создает условия для быстрого роста или падения цен. Кроме того, облигации, выпущенные SpaceX после IPO, также теряют в цене, что усиливает опасения на финансовом рынке.

Ситуация вокруг SpaceX не ограничивается только этой компанией. В настоящее время крупные АИ-стартапы, такие как OpenAI и Anthropic, также конфиденциально подали заявки на IPO. Инвесторы, наблюдая за поведением акций SpaceX, пытаются спрогнозировать успех будущих публичных торгов других компаний Биг Теч. В этом смысле компания Илона Маска выступает своего рода индикатором для всего технологического рынка.

Испытание Starship и планы на будущее

Очередное испытание для акций компании ожидается в четверг. SpaceX планирует впервые после IPO запустить в космос свою крупнейшую ракету Starship . Поскольку проект Starship все еще находится на стадии разработки, компания работает по принципу «летай, ошибайся и исправляй» (флй, фаил, фикс). Это повышает вероятность возникновения непредвиденных технических неисправностей во время предстоящего полета.

Примечательно, что в ходе этой миссии SpaceX не планирует сохранять ускоритель ракеты или ее верхнюю ступень. Вместо этого будет выполнена имитация посадки в Мексиканский залив, что в любом случае завершится взрывом аппаратов. Такой рискованный, но инновационный подход покажет, насколько инвесторы сохраняют веру в обещания Илона Маска относительно «других миров».