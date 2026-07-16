Трагическое ДТП с участием Tesla: НТСБ подтвердил, что водитель выжал педаль газа на 100%
Национальный совет по безопасности на транспорте (НТСБ) США опубликовал предварительные выводы о страшном ДТП, произошедшем в июне в штате Техас. Выяснилось, что основной причиной аварии, в которой автомобиль Tesla врезался в жилой дом и погиб человек, стали действия водителя, а не сбой системы. Расследование показало, что водитель нажал педаль газа до упора. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
По данным НТСБ, в момент столкновения Tesla с домом в городе Кейти скорость автомобиля превышала 70 миль в час (около 112 км/ч). В результате трагедии погибла 76-летняя Марта Авила, находившаяся в доме. Данные бортового компьютера подтвердили, что водитель взял управление на себя, нажав педаль газа на 100% во время работы системы Фулл Селф-Дривинг (Супервисед).
Виноваты технологии или человеческий фактор?После инцидента 44-летний водитель Майкл Батлер обвиняется в непредумышленном убийстве. Семья погибшей подала в суд как на водителя, так и на компанию Tesla. В своих первоначальных показаниях водитель утверждал, что потерял сознание и что автомобиль находился в режиме автопилота. Однако результаты расследования ставят эти заявления под сомнение.
На записях камер наблюдения видно, как автомобиль резко ускоряется на перекрестке, вылетает с дороги и врезается прямо в дом. В отчете НТСБ отмечается, что в тот день была ясная погода, сухая дорога и отличная видимость, что сводит к минимуму вероятность технической неисправности.
Глава Tesla Илон Маск, комментируя инцидент в социальных сетях, подчеркнул, что программное обеспечение компании не позволяет развивать такую высокую скорость в жилых зонах. По его словам, система Фулл Селф-Дривинг строго соблюдает правила безопасности, и столкновение на высокой скорости возможно только при вмешательстве человека.
Подозрительные поисковые запросы водителяВ ходе расследования была изучена история поисковых запросов водителя в Google. Как сообщает КТРК ТВ, перед аварией Майкл Батлер искал информацию о том, что автопилот Tesla «слишком мягкий» и «недостаточно агрессивный». Среди его запросов были обнаружены следующие фразы:
- Tesla ФСД нот аггрессиве enough (Tesla ФСД недостаточно агрессивен)
- Tesla ФСД ту тимид (Tesla ФСД слишком робкий)
- Tesla нот аггрессиве enough 2024
Напомним, что Tesla требует от водителей, использующих систему Фулл Селф-Дривинг, всегда сохранять бдительность и быть готовыми взять управление на себя в любую секунду. Этот случай еще раз доказал, что, какими бы совершенными ни были современные вспомогательные системы, ответственность остается на водителе.
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