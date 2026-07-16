Трагическое ДТП с участием Tesla: НТСБ подтвердил, что водитель выжал педаль газа на 100%

Национальный совет по безопасности на транспорте (НТСБ) США опубликовал предварительные выводы о страшном ДТП, произошедшем в июне в штате Техас. Выяснилось, что основной причиной аварии, в которой автомобиль Tesla врезался в жилой дом и погиб человек, стали действия водителя, а не сбой системы. Расследование показало, что водитель нажал педаль газа до упора. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным НТСБ, в момент столкновения Tesla с домом в городе Кейти скорость автомобиля превышала 70 миль в час (около 112 км/ч). В результате трагедии погибла 76-летняя Марта Авила, находившаяся в доме. Данные бортового компьютера подтвердили, что водитель взял управление на себя, нажав педаль газа на 100% во время работы системы Фулл Селф-Дривинг (Супервисед).

Виноваты технологии или человеческий фактор?

После инцидента 44-летний водитель Майкл Батлер обвиняется в непредумышленном убийстве. Семья погибшей подала в суд как на водителя, так и на компанию Tesla. В своих первоначальных показаниях водитель утверждал, что потерял сознание и что автомобиль находился в режиме автопилота. Однако результаты расследования ставят эти заявления под сомнение.

На записях камер наблюдения видно, как автомобиль резко ускоряется на перекрестке, вылетает с дороги и врезается прямо в дом. В отчете НТСБ отмечается, что в тот день была ясная погода, сухая дорога и отличная видимость, что сводит к минимуму вероятность технической неисправности.

Глава Tesla Илон Маск, комментируя инцидент в социальных сетях, подчеркнул, что программное обеспечение компании не позволяет развивать такую высокую скорость в жилых зонах. По его словам, система Фулл Селф-Дривинг строго соблюдает правила безопасности, и столкновение на высокой скорости возможно только при вмешательстве человека.

Подозрительные поисковые запросы водителя

В ходе расследования была изучена история поисковых запросов водителя в Google. Как сообщает КТРК ТВ, перед аварией Майкл Батлер искал информацию о том, что автопилот Tesla «слишком мягкий» и «недостаточно агрессивный». Среди его запросов были обнаружены следующие фразы:

Tesla ФСД нот аггрессиве enough (Tesla ФСД недостаточно агрессивен)

Tesla ФСД ту тимид (Tesla ФСД слишком робкий)

Tesla нот аггрессиве enough 2024

Эти факты указывают на то, что водитель был недоволен управлением автомобиля и, возможно, пытался заставить систему двигаться быстрее. В настоящее время Национальное управление безопасностью движения на трассах (НХТСА) США продолжает собственное расследование этого инцидента.

Напомним, что Tesla требует от водителей, использующих систему Фулл Селф-Дривинг, всегда сохранять бдительность и быть готовыми взять управление на себя в любую секунду. Этот случай еще раз доказал, что, какими бы совершенными ни были современные вспомогательные системы, ответственность остается на водителе.