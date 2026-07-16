Аргентина обыграла Англию и вышла в финал

·1·Спорт
Аргентина обыграла Англию и вышла в финал

В полуфинале чемпионата мира по футболу FIFA 2026 сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в финал. Встреча прошла на стадионе в городе Атланта.

Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Английский футболист Энтони Гордон поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед. Однако Аргентине удалось изменить результат в конце игры. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет, а на 90+2-й минуте Лаутаро Мартинес забил победный гол.

По статистике Аргентина имела заметное преимущество. Южноамериканцы нанесли 14 ударов, 6 из которых пришлись в створ ворот. Англия нанесла 6 ударов, 3 из них — в створ.

Аргентина также лидировала по владению мячом — 64 процента. У Англии этот показатель составил 36 процентов. По количеству передач Аргентина превзошла соперника, выполнив 578 пасов. Англия совершила 331 передачу.

Точность передач у Аргентины составила 93 процента, у Англии — 84 процента. По количеству фолов: Англия нарушила правила 11 раз, Аргентина — 15. Англия получила 1 желтую карточку, Аргентина — 3. Красных карточек зафиксировано не было.

По офсайдам: Англия попала в положение вне игры 1 раз, Аргентина — 3. По угловым ударам Аргентина была сильнее со счетом 6:1.

Таким образом, Аргентина вышла в финал, где в решающем матче встретится со сборной Испании. Англия завершила свое участие в турнире на стадии полуфинала.

АргентинаАнглияЭнцо ФернандесЛаутаро МартинесЭнтони ГордонИспания
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Nodirbek Razzokov
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