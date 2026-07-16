Определен лучший игрок матча между Англией и Аргентиной

Встреча между сборными Англии и Аргентины, состоявшаяся 16 июля, завершилась победой южноамериканцев со счетом 2:1. Согласно оценкам, опубликованным после матча, аргентинские футболисты показали более высокие результаты. Лионель Месси с 8,8 баллами опередил всех остальных игроков. В составе сборной Англии Джед Спенс и Эллиот Андерсон получили по 6,9 балла. Информация о стадионе, авторах голов и минутах забитых мячей в предоставленных данных не указана.

Средняя оценка сборной Англии составила 6,4 балла. Джордан Пикфорд получил 6,3 балла. В линии защиты Джед Спенс с 6,9 баллами стал лучшим в команде. Марк Гехи получил 6,5 балла, Рис Джеймс — 6,4, а игра Джона Стоунза была оценена в 6,0 баллов.

Эллиот Андерсон также получил 6,9 балла. Деклан Райс был оценен в 6,7 балла, а Джуд Беллингем — в 6,0 баллов. Морган Роджерс получил 6,8 балла. Энтони Гордону поставили 6,4 балла. Гарри Кейн, действовавший в центре нападения, получил 5,9 балла, показав самый низкий результат в основном составе англичан.

Эзри Конса, вышедший на поле на 72-й минуте вместо Гордона, получил 6,3 балла. Вышедшие на замену позже Дэн Бёрн, Нико О'Райли, Айван Тоуни и Маркус Рэшфорд остались без оценки.

Общая оценка аргентинских футболистов составила 7,2 балла. Эмилиано Мартинес получил 6,6 балла. Кристиан Ромеро в центре защиты показал второй результат после Месси — 8,3 балла. Лисандро Мартинес получил 7,0 баллов, Науэль Молина — 6,5, а Николас Тальяфико — 6,4 балла.

В полузащите выделился Энцо Фернандес с 7,9 баллами. Действия Леандро Паредеса были оценены в 7,7 балла. Джованни Симеоне получил 7,0 баллов, Алексис Мак Аллистер — 5,9 балла. Хулиану Альваресу поставили 7,1 балла.

Лионель Месси с 8,8 баллами стал лучшим игроком матча. Родриго де Пауль, вышедший на замену, получил 7,2 балла, Николас Гонсалес — 6,9, Николас Отаменди — 6,7, а Гонсало Монтиэль — 6,4 балла. Лаутаро Мартинес, вышедший на поле на 81-й минуте, оценку не получил.