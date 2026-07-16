Конфликт между Джудом Беллингемом и Валентином Барко: новые кадры раскрыли правду

·172·Спорт
Конфликт между Джудом Беллингемом и Валентином Барко: новые кадры раскрыли правду

Конфликт, возникший после матча полуфинала чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины, находится в центре внимания футбольной общественности. Новые кадры столкновения между звездой «Реал Мадрида» Джудом Беллингемом и аргентинцем Валентином Барко прояснили причины агрессивных действий английского полузащитника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя на первоначальной трансляции было видно, как Беллингем ударил соперника, видео, снятые болельщиками и распространившиеся в социальных сетях, показывают, что развитие событий было гораздо сложнее. По сообщению Goal.com, после поражения Англии со счетом 1:2, в то время как Беллингем пожимал руку резервному вратарю Аргентины, Барко выкрикнул в его адрес оскорбления. Беллингем, хорошо владеющий испанским языком, не смог стерпеть этих слов и ударил соперника в область головы.

Провокации на поле и эмоциональный взрыв

Ситуация быстро накалилась, и Барко толкнул английского футболиста. В инцидент вмешался опытный защитник Николас Отаменди. В то время как вратари сборной Англии Джеймс Траффорд и Дин Хендерсон пытались остановить драку, нападающий Олли Уоткинс увел разъяренного Беллингема с места происшествия.

Как выяснилось, хотя Валентин Барко не выходил на поле во время игры, он был занят тем, что выводил из себя английских футболистов на протяжении всего матча и после него. В частности, на видео запечатлено, как после того, как Энцо Фернандес сравнял счет, молодой футболист бегал по полю и провокационно праздновал гол на глазах у представителей Англии.

Беллингем на протяжении всей игры находился под физическим давлением со стороны представителей Аргентины. Такие футболисты, как Леандро Паредес и Кристиан Ромеро, также совершали грубые и провокационные действия в отношении Джуда Беллингема во время матча. Это привело к тому, что после финального свистка футболист не смог сдержать эмоции.

Тактическая ошибка Томаса Тухеля и причины поражения

Поражение сборной Англии связано не только с конфликтами на поле, но и с тактическими ошибками. После гола, забитого Энтони Гордоном, главный тренер команды Томас Тухель решил перейти на оборонительную игру. Однако это решение не оправдало себя, и Аргентина, усилив давление, вырвала победу благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

Тухель после матча взял на себя ответственность за поражение и признал, что его команда играла слишком пассивно. Беллингем же извинился перед болельщиками, которые ждут чемпионства уже 60 лет, и подчеркнул, что это поражение останется одним из самых болезненных моментов в его карьере.

  • Англия уступила Аргентине со счетом 1:2;
  • Джуд Беллингем может быть наказан за конфликт с Барко;
  • Томас Тухель признал, что тактические изменения были ошибкой.

Джуд БеллингемАнглияАргентинаЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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