Бренд OnePlus покидает рынки США и Европы: причины стратегического отступления

·37·Технологии
Бренд OnePlus покидает рынки США и Европы: причины стратегического отступления

Компания OnePlus, известная на рынке смартфонов своими устройствами под названием «убийцы флагманов», выступила с неожиданным заявлением. Компания официально объявила о прекращении продаж новых продуктов на рынках Северной Америки и Европы. Это решение было принято на фоне роста цен на мировом рынке электроники и снижения спроса на новые устройства. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

В официальном заявлении для издания TechCrunch говорится, что OnePlus пересмотрела свою деятельность и решила уйти с западных рынков. Тем не менее, компания подчеркивает, что права действующих пользователей будут полностью защищены, в частности, гарантируется послепродажное обслуживание и обновления программного обеспечения. Согласно отчету Bloomberg, этот процесс является частью масштабной корпоративной реструктуризации внутри Oppo, материнской компании OnePlus.

Глобальный кризис и влияние «РАМагеддон»

По мнению экспертов, на такой решительный шаг OnePlus повлияло несколько факторов. Аналитические агентства ИДК и Кунтерпоинт прогнозируют, что в 2026 году объем поставок смартфонов сократится более чем на 13 процентов. Основной причиной этого называют дефицит чипов памяти, кризис, который специалисты отрасли называют «РАМагеддон». Это увеличивает производственные затраты и вынуждает компании менять свои стратегии.

Стало известно, что OnePlus планирует ограничить свою деятельность не только на Западе, но и в Индии, которая была одним из крупнейших рынков компании за пределами Китая. По данным Кунтерпоинт, в прошлом году доля компании на рынке США упала ниже 1 процента. Это свидетельствует о том, что период глобальной экспансии бренда завершен.

Будущее бренда и новые направления

Бренд OnePlus был основан в 2013 году Питом Лау и Карлом Пеем. Компания, которая изначально предлагала доступные, но мощные Андроид-смартфоны для энтузиастов технологий, со временем перешла в премиальный сегмент и попыталась охватить средний класс через серию Норд. Однако усиление конкуренции и процесс интеграции с Oppo повлияли на уникальность бренда.

Теперь компания планирует сосредоточить все свое внимание на внутреннем рынке Китая. На международной арене Oppo продолжит развивать свой более успешный бренд Realme. В частности, в таких регионах, как страны Скандинавии, основное внимание будет уделено именно смартфонам Realme.

Для пользователей в Узбекистане эта новость пока не имеет прямого влияния, так как эти устройства поступают в нашу страну в основном через рынки ОАЭ или Китая. Однако уход глобального бренда с крупных рынков является сигналом больших перемен в мире технологий.

OnePlusСмартфонТехнологииOppoРынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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