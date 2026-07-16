Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»

Англия была в нескольких минутах от выхода в финал ЧМ-2026, но не выдержала давления Аргентины. После тяжелого поражения Джуд Беллингем обратился к болельщикам и извинился за то, что команда вновь остановилась на решающей стадии.

«Это меня полностью раздавило»

Беллингем не скрывал своих эмоций после полуфинала против Аргентины. Он подчеркнул, что очень хотел видеть себя частью того поколения, которое выведет Англию в финал чемпионата мира.

«Меня полностью раздавило то, что нам снова приходится извиняться перед болельщиками за неудачное выступление. Простите нас», — приводятся его слова в сообщении, которое приписывают Фабрицио Романо.

Это короткое обращение показывает, насколько тяжело футболисты Англии восприняли поражение. Команда была очень близка к финалу, но последние минуты изменили все планы.

Англия открыла счет, но не удержала преимущество

На 55-й минуте полуфинала Энтони Гордон вывел Англию вперед. Подопечные Томаса Тухеля долгое время удерживали счет, однако в конце игры Аргентина оказала огромное давление.

Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте. В добавленное время Лаутаро Мартинес забил победный гол и вывел Аргентину в финал. Лионель Месси отдал голевые передачи в обоих случаях.

Основное событие Минута Гол Англии 55 Ответный гол Аргентины 85 Победный гол 90+2 Итоговый счет Англия — Аргентина 1:2

Беллингем не смог оказать решающего влияния

Хотя полузащитник сборной Англии провел весь матч, он не смог отметиться голом или результативной передачей.

В последние минуты, когда Аргентина усилила давление, Англии стало трудно контролировать мяч в центре поля. Беллингем и его партнеры были вынуждены больше обороняться, вместо того чтобы продолжать атаковать.

Тухель также взял на себя ответственность за тактические решения, принятые после поражения. Он признал, что команда была очень близка к финалу, но в конце игры Аргентина полностью перехватила инициативу.

Нужно ли просить прощения у болельщиков?

В обращении Беллингема чувствуется огромное чувство ответственности. Однако Англия дошла до полуфинала и долгое время вела в счете против действующего чемпиона мира.

По этой причине некоторые болельщики в социальных сетях подчеркивают, что футболисты не обязаны извиняться. В обсуждениях на странице BBC Match оф те Дай многие также выразили поддержку Беллингему и команде.

Но для самого футболиста результат был воспринят иначе: главной целью был не выход в полуфинал, а привоз кубка в Англию.

Турнир для Англии еще не закончен

Команда Томаса Тухеля теперь сразится с Францией в матче за третье место. Аргентина же в финале поборется за чемпионство с Испанией.

Бронзовая медаль не сможет полностью стереть горечь полуфинала. Но у Англии еще есть шанс завершить турнир победой и с уверенностью смотреть в будущее.

Мечта Беллингема не угасла

Джуд Беллингем стал одним из главных лидеров Англии на этом мундиале. В полуфинале желанная путевка в финал ускользнула из рук.

Его слова «Простите нас», сказанные болельщикам, показывают боль поражения. Однако впереди у 23-летнего футболиста еще другие крупные турниры и новые возможности.

Как вы считаете, должны ли были футболисты Англии извиняться перед болельщиками после выхода в полуфинал?