Перед финалом Аргентине грозят дисциплинарные санкции...

После драматической победы над Англией вокруг сборной Аргентины разгорелся новый скандал. Из-за политического баннера о Мальвинских островах, который продемонстрировали футболисты, Аргентинская футбольная ассоциация может подвергнуться дисциплинарным взысканиям со стороны ФИФА.

На праздновании победы появился спорный баннер

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 и второй раз подряд вышла в финал.

После финального свистка Лисандро Мартинес и Джовани Ло Чельсо подняли баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине» и показали его болельщикам на трибунах. Пока неясно, откуда был принесен баннер.

Этот поступок вновь перенес территориальный спор между Англией и Аргентиной на футбольное поле.

Что запрещают правила ФИФА?

ФИФА запрещает демонстрировать на стадионах флаги, баннеры, одежду и другие материалы политического характера. Футбольные правила также устанавливают, что на форме игроков не должно быть политических, религиозных или личных лозунгов и изображений.

В случае подтверждения нарушения, наказание может принять следующие формы:

штраф для Аргентинской футбольной ассоциации;

официальное предупреждение федерации;

дисциплинарные меры в отношении отдельных футболистов;

дополнительные ограничения на будущие матчи.

Однако вид и размер наказания станут известны только после того, как ФИФА официально рассмотрит дело и примет решение.

Британия потребовала провести расследование

Министр бизнеса Великобритании Питер Кайл призвал ФИФА официально расследовать инцидент. Он подчеркнул, что политические вопросы должны оставаться вне Чемпионата мира.

На момент публикации сообщения Reuters ФИФА не дала официального комментария по этому поводу. Таким образом, сообщения о том, что Аргентина уже наказана, пока не подтверждены — речь идет о возможном дисциплинарном деле.

Почему эта надпись вызывает такие споры?

Фолклендские острова являются заморской территорией под контролем Великобритании. Аргентина же называет их Мальвинскими островами и продолжает претендовать на суверенитет над этой территорией.

2 апреля 1982 года между двумя странами начался вооруженный конфликт. После того как аргентинские силы капитулировали 14 июня, Великобритания сохранила контроль над островами.

В 74-дневной войне погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей островов. Политический спор о принадлежности территории до сих пор не решен.

Излишнее давление перед финалом

19 июля Аргентина выйдет на поле в финале ЧМ-2026 против Испании. В то время, когда команда Лионелья Скалони находится в шаге от исторического второго чемпионства подряд, этот скандал вне поля может оказать дополнительное давление на футболистов.

Спортивная сторона Аргентины отпраздновала великую победу. Но баннер с политическим лозунгом превратил праздник в потенциальное дисциплинарное дело.

Теперь главный вопрос — ограничится ли ФИФА простым предупреждением или применит к Аргентине серьезные санкции перед финалом?