Перед финалом Аргентине грозят дисциплинарные санкции...

·74·Спорт
Перед финалом Аргентине грозят дисциплинарные санкции...

После драматической победы над Англией вокруг сборной Аргентины разгорелся новый скандал. Из-за политического баннера о Мальвинских островах, который продемонстрировали футболисты, Аргентинская футбольная ассоциация может подвергнуться дисциплинарным взысканиям со стороны ФИФА.

На праздновании победы появился спорный баннер

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 и второй раз подряд вышла в финал.

После финального свистка Лисандро Мартинес и Джовани Ло Чельсо подняли баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине» и показали его болельщикам на трибунах. Пока неясно, откуда был принесен баннер.

Этот поступок вновь перенес территориальный спор между Англией и Аргентиной на футбольное поле.

Что запрещают правила ФИФА?

ФИФА запрещает демонстрировать на стадионах флаги, баннеры, одежду и другие материалы политического характера. Футбольные правила также устанавливают, что на форме игроков не должно быть политических, религиозных или личных лозунгов и изображений.

В случае подтверждения нарушения, наказание может принять следующие формы:

  • штраф для Аргентинской футбольной ассоциации;

  • официальное предупреждение федерации;

  • дисциплинарные меры в отношении отдельных футболистов;

  • дополнительные ограничения на будущие матчи.

Однако вид и размер наказания станут известны только после того, как ФИФА официально рассмотрит дело и примет решение.

Британия потребовала провести расследование

Министр бизнеса Великобритании Питер Кайл призвал ФИФА официально расследовать инцидент. Он подчеркнул, что политические вопросы должны оставаться вне Чемпионата мира.

На момент публикации сообщения Reuters ФИФА не дала официального комментария по этому поводу. Таким образом, сообщения о том, что Аргентина уже наказана, пока не подтверждены — речь идет о возможном дисциплинарном деле.

Почему эта надпись вызывает такие споры?

Фолклендские острова являются заморской территорией под контролем Великобритании. Аргентина же называет их Мальвинскими островами и продолжает претендовать на суверенитет над этой территорией.

2 апреля 1982 года между двумя странами начался вооруженный конфликт. После того как аргентинские силы капитулировали 14 июня, Великобритания сохранила контроль над островами.

В 74-дневной войне погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей островов. Политический спор о принадлежности территории до сих пор не решен.

Излишнее давление перед финалом

19 июля Аргентина выйдет на поле в финале ЧМ-2026 против Испании. В то время, когда команда Лионелья Скалони находится в шаге от исторического второго чемпионства подряд, этот скандал вне поля может оказать дополнительное давление на футболистов.

Спортивная сторона Аргентины отпраздновала великую победу. Но баннер с политическим лозунгом превратил праздник в потенциальное дисциплинарное дело.

Теперь главный вопрос — ограничится ли ФИФА простым предупреждением или применит к Аргентине серьезные санкции перед финалом?

АргентинаАнглияФИФАЛисандро МартинесПитер Кайл
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Финал ЧМ-2026: каковы шансы в противостоянии Аргентины и Испании?Финал ЧМ-2026: каковы шансы в противостоянии Аргентины и Испании?Сегодня, 15:45Словесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСловесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСегодня, 15:17Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!Сегодня, 14:54Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Сегодня, 14:50Гордон признался, что осознал одну истину, сыграв против МессиГордон признался, что осознал одну истину, сыграв против МессиСегодня, 14:45Челси подвергся критике за ошибку в социальных сетяхЧелси подвергся критике за ошибку в социальных сетяхСегодня, 14:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе