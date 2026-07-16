Словесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрок

Напряженный полуфинальный матч чемпионата мира между Англией и Аргентиной запомнился не только голами, но и эмоциональными стычками в центре поля. В ходе встречи внимание многих привлекла словесная перепалка между английским полузащитником Джудом Беллингемом и легендарным Лионельем Месси. После этого инцидента Беллингем прояснил ситуацию, рассказав, что на самом деле произошло в те моменты. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В первом тайме матча, завершившегося победой сборной Аргентины со счетом 2:1, решение судьи вызвало споры. После вердикта в пользу южноамериканцев Беллингем и Месси вступили в словесную перепалку. Как сообщает издание Goal.com, хотя эта ситуация вызвала бурные обсуждения в социальных сетях, молодой полузащитник считает это частью игры.

Эмоции на поле и общение

По словам Беллингема, диалог между ним и Месси касался только игровых эпизодов и не имел под собой личной неприязни. «Разговор с Месси? На самом деле мы спорили о фоле. Это не было чем-то серьезным. Уверен, все раздуют из этого большую историю, но на самом деле ничего не было», — пояснил Беллингем в интервью изданию АС.

Английский футболист раскрыл детали спора: «Я сказал, что фол был немного раньше, а он спросил: 'А как же фол против меня?'. Я ответил ему: 'Ты достаточно силен, чтобы выдержать это'. Это просто часть игры высокого уровня, не более того».

Поражение болезненно, но играть против Месси — честь

Несмотря на конфликтные моменты на поле, после игры Беллингем тепло отозвался о Лионелье Месси. Он подчеркнул, что, несмотря на горечь поражения, считает большой честью играть против одного из величайших футболистов в истории. То, что сборная Англии вновь покидает крупный турнир без трофея, стало для него тяжелым ударом.

«Конечно, я на проигравшей стороне, и это очень больно. Но играть против одного из лучших — это привилегия. Я очень хотел стать частью команды, которая наконец добьется успеха с Англией. Очень тяжело снова повторять болельщикам те слова, которые они слышат годами. Прошу у них прощения за это», — добавил футболист.

Этот матч вновь отложил долгожданную мечту Англии о чемпионстве на международной арене. Ожидается, что для таких молодых звезд, как Джуд Беллингем, этот опыт станет фундаментом для будущих побед. Аргентина же во главе с Месси продолжила свой путь и стала главным героем турнира.