Акции SpaceX резко подешевели: капитализация компании сократилась на 1 триллион долларов

·27·Технологии
Акции SpaceX резко подешевели: капитализация компании сократилась на 1 триллион долларов

Компания SpaceX под руководством Илона Маска столкнулась с серьезными колебаниями на фондовом рынке. После крупнейшего в истории первичного публичного размещения акций (IPO) стоимость бумаг компании значительно снизилась, что вызвало обеспокоенность среди инвесторов. Согласно данным Финанкиал Тимес, в результате этого падения рыночная стоимость SpaceX за короткий промежуток времени сократилась более чем на 1 триллион долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В середине июня акции компании достигали своего пика — 225 долларов. Однако после этого котировки скорректировались почти на 40 процентов, и цена за одну акцию опустилась даже ниже показателя в 135 долларов, зафиксированного во время IPO. Эта ситуация напрямую повлияла не только на репутацию компании, но и на личное состояние ее основателя Илона Маска.

Состояние Илона Маска и рыночная конъюнктура

Стоимость доли миллиардера в SpaceX на фоне удешевления акций сократилась с 1,2 триллиона до 760 миллиардов долларов. Хотя эти бумажные потери не означают реального уменьшения денежных средств, они могут бросить тень на позиции Маска в рейтинге богатейших людей мира и на его инвестиционную привлекательность. В то же время облигации компании, размещенные в конце июня, также потеряли в цене.

По итогам торгов цена акций немного восстановилась, закрывшись выше психологической отметки в 135 долларов. По мнению экспертов, такая высокая волатильность характерна для высокорисковых отраслей, таких как космические технологии. Для инвесторов подобные изменения на международных рынках являются важным сигналом для понимания глобальных экономических тенденций.

Выгодная сделка для банков и трейдеров

Интересно, что, несмотря на падение цен на акции, стороны, организовавшие процесс IPO, успели получить большую прибыль. Более 20 инвестиционных банков, участвовавших в этом процессе, заработали в общей сложности около 500 миллионов долларов комиссионных. Для этих финансовых институтов сделка стала одной из самых прибыльных в году.

Биржевые трейдеры также смогли извлечь выгоду из столь резких колебаний цен. Высокая волатильность создала возможности для получения большой прибыли через краткосрочные спекуляции. Хотя SpaceX ставит целью покорение Марса и расширение проектов Starlink, на данный момент ее финансовая стабильность остается сильно зависимой от настроений на фондовом рынке.

SpaceXИлон МаскIPOФондовый РынокТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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