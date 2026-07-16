Гордон признался, что осознал одну истину, сыграв против Месси

·87·Спорт
Гордон признался, что осознал одну истину, сыграв против Месси

Сборная Англии была очень близка к выходу в финал ЧМ-2026, но Аргентина перевернула ход встречи в последние минуты. После полуфинала Энтони Гордон не скрывал горечи поражения и признал, что уровень Лионелья Месси на поле оказался даже выше, чем он себе представлял.

Гордон приблизил Англию к финалу

На 55-й минуте встречи Гордон поразил ворота Аргентины, выведя Англию вперед.

Команда Томаса Тухеля удерживала это преимущество до самой концовки игры. Однако Аргентина усилила давление и одержала победу со счетом 2:1 благодаря голу Энцо Фернандеса на 85-й минуте и удару Лаутаро Мартинеса в компенсированное время.

Основное событие

Минута

Гол Энтони Гордона

55

Гол Энцо Фернандеса

85

Гол Лаутаро Мартинеса

90+2

Итоговый счет

Аргентина — 2:1

«Он оказался сильнее, чем я думал»

Согласно приведенной в тексте цитате, Гордон сказал, что много лет наблюдал за тем, как Месси влияет на результат в составе «Барселоны».

«А сегодня я еще раз убедился, что он футболист даже сильнее, чем я о нем думал», — сказал Гордон.

Одно дело — наблюдать за действиями Месси по телевизору, и совсем другое — противостоять ему непосредственно в матче такого высокого напряжения, как полуфинал.

39-летний аргентинец не забил, но в конце игры организовал оба гола Аргентины. Его действия изменили ритм встречи в тот момент, когда Англия отошла в оборону.

Месси снова появился в решающий момент

Англия долгое время старалась не оставлять Месси свободного пространства. Однако капитан Аргентины усилил свое влияние в самый важный момент игры.

Сначала он помог Энцо Фернандесу сравнять счет, а затем отдал голевую передачу на победный гол Лаутаро Мартинеса. Таким образом, Аргентина второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

Признание Гордона указывает именно на этот аспект: Месси может не бегать быстро на протяжении всего матча, но одним точным действием способен свести на нет все усилия соперника.

«Кубок возьмет кто-то, кто любит «Барселону»

Хотя Гордон и сказал, что очень расстроен поражением, он нашел и шутливое утешение по поводу финала.

Согласно цитате в тексте, он подчеркнул, что трофей чемпионата мира в любом случае достанется кому-то, кто очень любит «Барселону».

Здесь речь идет, с одной стороны, о Месси — одном из величайших футболистов в истории «Барселоны». А с другой стороны, в составе сборной Испании есть такие ведущие представители каталонского клуба, как Ламин Ямаль.

В финале встретятся два поколения футбола

В финале ЧМ-2026 Аргентина померится силами с Испанией. Испания в полуфинале победила Францию со счетом 2:0, а Аргентина одержала драматическую победу над Англией.

Одной из главных интриг решающего матча станет символическое противостояние между Месси и Ямалем. На одной стороне — легенда, изменившая историю «Барселоны», а на другой — звезда нового поколения клуба.

Для Гордона мечта о мундиале завершилась в полуфинале. Однако он покинул поле как один из футболистов, ощутивших истинную силу Месси вблизи.

Как вы думаете, поднимет ли кубок ЧМ-2026 Месси или победит новое поколение Испании?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Финал ЧМ-2026: каковы шансы в противостоянии Аргентины и Испании?Финал ЧМ-2026: каковы шансы в противостоянии Аргентины и Испании?Сегодня, 15:45Словесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСловесная перепалка между Джудом Беллингемом и Лионельем Месси: что сказал английский звездный игрокСегодня, 15:17Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!Величайший результат на ЧМ-2026: после вчерашней победы Месси установил абсолютный рекорд!Сегодня, 14:54Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Болезненное обращение Беллингема: «Простите нас»Сегодня, 14:50Челси подвергся критике за ошибку в социальных сетяхЧелси подвергся критике за ошибку в социальных сетяхСегодня, 14:39Перед финалом Аргентине грозят дисциплинарные санкции...Перед финалом Аргентине грозят дисциплинарные санкции...Сегодня, 14:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе