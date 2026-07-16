Сборная Англии была очень близка к выходу в финал ЧМ-2026, но Аргентина перевернула ход встречи в последние минуты. После полуфинала Энтони Гордон не скрывал горечи поражения и признал, что уровень Лионелья Месси на поле оказался даже выше, чем он себе представлял.

Гордон приблизил Англию к финалу

На 55-й минуте встречи Гордон поразил ворота Аргентины, выведя Англию вперед.

Команда Томаса Тухеля удерживала это преимущество до самой концовки игры. Однако Аргентина усилила давление и одержала победу со счетом 2:1 благодаря голу Энцо Фернандеса на 85-й минуте и удару Лаутаро Мартинеса в компенсированное время.

Основное событие Минута Гол Энтони Гордона 55 Гол Энцо Фернандеса 85 Гол Лаутаро Мартинеса 90+2 Итоговый счет Аргентина — 2:1

«Он оказался сильнее, чем я думал»

Согласно приведенной в тексте цитате, Гордон сказал, что много лет наблюдал за тем, как Месси влияет на результат в составе «Барселоны».

«А сегодня я еще раз убедился, что он футболист даже сильнее, чем я о нем думал», — сказал Гордон.

Одно дело — наблюдать за действиями Месси по телевизору, и совсем другое — противостоять ему непосредственно в матче такого высокого напряжения, как полуфинал.

39-летний аргентинец не забил, но в конце игры организовал оба гола Аргентины. Его действия изменили ритм встречи в тот момент, когда Англия отошла в оборону.

Месси снова появился в решающий момент

Англия долгое время старалась не оставлять Месси свободного пространства. Однако капитан Аргентины усилил свое влияние в самый важный момент игры.

Сначала он помог Энцо Фернандесу сравнять счет, а затем отдал голевую передачу на победный гол Лаутаро Мартинеса. Таким образом, Аргентина второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

Признание Гордона указывает именно на этот аспект: Месси может не бегать быстро на протяжении всего матча, но одним точным действием способен свести на нет все усилия соперника.

«Кубок возьмет кто-то, кто любит «Барселону»

Хотя Гордон и сказал, что очень расстроен поражением, он нашел и шутливое утешение по поводу финала.

Согласно цитате в тексте, он подчеркнул, что трофей чемпионата мира в любом случае достанется кому-то, кто очень любит «Барселону».

Здесь речь идет, с одной стороны, о Месси — одном из величайших футболистов в истории «Барселоны». А с другой стороны, в составе сборной Испании есть такие ведущие представители каталонского клуба, как Ламин Ямаль.

В финале встретятся два поколения футбола

В финале ЧМ-2026 Аргентина померится силами с Испанией. Испания в полуфинале победила Францию со счетом 2:0, а Аргентина одержала драматическую победу над Англией.

Одной из главных интриг решающего матча станет символическое противостояние между Месси и Ямалем. На одной стороне — легенда, изменившая историю «Барселоны», а на другой — звезда нового поколения клуба.

Для Гордона мечта о мундиале завершилась в полуфинале. Однако он покинул поле как один из футболистов, ощутивших истинную силу Месси вблизи.

Как вы думаете, поднимет ли кубок ЧМ-2026 Месси или победит новое поколение Испании?