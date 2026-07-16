Холдинг VK принял решение о продаже магазина приложений РуСторе

Компания VK, один из крупнейших технологических холдингов России, официально объявила о достижении соглашения по продаже одного из своих ключевых проектов — магазина приложений РуСторе. Это решение оценивается как одно из неожиданных изменений на российском технологическом рынке, поскольку данная платформа была создана в качестве основной альтернативы в период ограничений работы зарубежных сервисов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации пресс-службы компании, 100% акций платформы переходят руководству компании-разработчика РуСторе. В частности, покупателем выступает генеральный директор платформы Дмитрий Панкрушев. Ожидается, что в результате данной сделки магазин перейдет под полностью независимое управление.

Независимое развитие и новые планы

Команда РуСторе заявила, что продолжит развивать платформу и после этих изменений. Основная цель — обеспечение стабильной работы сервиса для пользователей, разработчиков и партнеров, внедрение новых функций и расширение каталога приложений. Это послужит укреплению позиций платформы в рыночном сегменте.

На данный момент финансовые условия сделки, сумма покупки и точные сроки её завершения не разглашаются. По мнению экспертов, продажа такого крупного проекта менеджменту позволит VK перенаправить стратегические ресурсы на другие направления, в частности, на социальные сети и контентные сервисы.

Напомним, что проект РуСторе был запущен в мае 2022 года компанией VK (ранее Mail.ru Груп) при поддержке Министерства цифрового развития России. В то время этот шаг рассматривался как мера поддержки местных разработчиков в условиях усиления санкций в отношении глобальных платформ, таких как Google Play и App Store.

В феврале 2023 года платформа успешно завершила бета-тестирование и начала работать в полноценном режиме. На сегодняшний день РуСторе содержит тысячи приложений и стал одним из самых популярных локальных магазинов для устройств на Android на российском рынке. Теперь будущее платформы будет определяться новыми владельцами.