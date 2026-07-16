Ташкент не спит: в Юнусабаде строят улицу 24/7
В Юнусабадском районе ожидается появление новой локации для ночной жизни столицы. На улице Янгишахар создается современный туристический кластер, где объекты торговли, питания и сферы услуг будут работать круглосуточно.
Как изменится улица Янгишахар?
Проект предполагает превращение территории из обычной улицы в комфортное место отдыха для горожан и туристов.
На новой туристической улице планируется открытие кафе, торговых точек и различных сервисных центров, работающих в режиме 24/7.
Гости смогут не только перекусить или совершить покупки. Здесь будут созданы условия для прогулок в благоустроенной среде, встреч с друзьями и наслаждения видами ночного Ташкента.
Создание безопасной среды для пешеходов
В проекте особое внимание уделяется удобной и безопасной инфраструктуре для пешеходов.
Предусмотрены благоустройство тротуаров в соответствии с международными стандартами, установка современных систем освещения и формирование ландшафтной среды вдоль улицы.
Направление
Ожидаемые изменения
Торговля и услуги
новые объекты, работающие 24/7
Питание
кафе и другие гастрономические точки
Пешеходная зона
безопасные и благоустроенные тротуары
Предпринимательство
новые возможности для малого бизнеса
Занятость
дополнительные рабочие места
Новые возможности для малого бизнеса
Запуск туристического кластера может повысить предпринимательскую активность в Юнусабаде.
Открытие кафе, магазинов, развлекательных и бытовых точек создаст поток новых клиентов для местного бизнеса. В то же время ожидается появление новых вакансий: продавцов, поваров, официантов, охранников и других специалистов сферы обслуживания.
Успех круглосуточной зоны будет зависеть не только от внешнего вида, но и от безопасности, чистоты и качества предоставляемых услуг.
Появится ли новый центр ночного Ташкента?
На данный момент сообщается, что строительные и ландшафтные работы на улице Янгишахар находятся на завершающей стадии.
Если проект будет полностью реализован, эта территория может стать одним из ключевых ночных направлений, привлекающих местных жителей, молодежь и иностранных гостей.
Теперь главный вопрос — сможет ли новая улица действительно стать оживленным и безопасным туристическим центром Ташкента, работающим круглые сутки?
Как вы считаете, стоит ли создавать подобные улицы 24/7 и в других районах столицы?
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