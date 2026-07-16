Ташкент не спит: в Юнусабаде строят улицу 24/7

·0·Узбекистан
Ташкент не спит: в Юнусабаде строят улицу 24/7

В Юнусабадском районе ожидается появление новой локации для ночной жизни столицы. На улице Янгишахар создается современный туристический кластер, где объекты торговли, питания и сферы услуг будут работать круглосуточно.

Как изменится улица Янгишахар?

Проект предполагает превращение территории из обычной улицы в комфортное место отдыха для горожан и туристов.

На новой туристической улице планируется открытие кафе, торговых точек и различных сервисных центров, работающих в режиме 24/7.

Гости смогут не только перекусить или совершить покупки. Здесь будут созданы условия для прогулок в благоустроенной среде, встреч с друзьями и наслаждения видами ночного Ташкента.

Создание безопасной среды для пешеходов

В проекте особое внимание уделяется удобной и безопасной инфраструктуре для пешеходов.

Предусмотрены благоустройство тротуаров в соответствии с международными стандартами, установка современных систем освещения и формирование ландшафтной среды вдоль улицы.

Направление

Ожидаемые изменения

Торговля и услуги

новые объекты, работающие 24/7

Питание

кафе и другие гастрономические точки

Пешеходная зона

безопасные и благоустроенные тротуары

Предпринимательство

новые возможности для малого бизнеса

Занятость

дополнительные рабочие места

Новые возможности для малого бизнеса

Запуск туристического кластера может повысить предпринимательскую активность в Юнусабаде.

Открытие кафе, магазинов, развлекательных и бытовых точек создаст поток новых клиентов для местного бизнеса. В то же время ожидается появление новых вакансий: продавцов, поваров, официантов, охранников и других специалистов сферы обслуживания.

Успех круглосуточной зоны будет зависеть не только от внешнего вида, но и от безопасности, чистоты и качества предоставляемых услуг.

Появится ли новый центр ночного Ташкента?

На данный момент сообщается, что строительные и ландшафтные работы на улице Янгишахар находятся на завершающей стадии.

Если проект будет полностью реализован, эта территория может стать одним из ключевых ночных направлений, привлекающих местных жителей, молодежь и иностранных гостей.

Теперь главный вопрос — сможет ли новая улица действительно стать оживленным и безопасным туристическим центром Ташкента, работающим круглые сутки?

Как вы считаете, стоит ли создавать подобные улицы 24/7 и в других районах столицы?

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Жара до 48 градусов: Узбекистан ждут три опасных дня...Жара до 48 градусов: Узбекистан ждут три опасных дня...Сегодня, 12:20В Узбекистане вводятся новые ограничения на рекламные звонки и СМС-сообщенияВ Узбекистане вводятся новые ограничения на рекламные звонки и СМС-сообщенияСегодня, 11:36В Узбекистане 18–20 июля температура может подняться до 48 градусовВ Узбекистане 18–20 июля температура может подняться до 48 градусовСегодня, 10:47В Узбекистан снова возвращается 46-градусная жараВ Узбекистан снова возвращается 46-градусная жараВчера, 21:04В Узбекистане потребление электроэнергии достигло рекордного уровняВ Узбекистане потребление электроэнергии достигло рекордного уровняВчера, 17:37Землетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов УзбекистанаЗемлетрясение в Кыргызстане ощущалось и в одном из регионов УзбекистанаВчера, 13:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
Для узбекского языка официально утвержден 41 новый термин
Для узбекского языка официально утвержден 41 новый термин