Челси подвергся критике за ошибку в социальных сетях

Лондонский клуб «Челси» был вынужден удалить пост, связанный со своим игроком Энцо Фернандесом, на фоне поражения сборной Англии на Чемпионате мира. Празднование гола аргентинского полузащитника в ворота англичан в социальных сетях клуба вызвало резкое недовольство болельщиков. Этот инцидент расценивается как пренебрежение чувствами местных фанатов. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В матче полуфинала Чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в финал. Энцо Фернандес стал автором гола, сравнявшего счет в матче. Как только на официальных страницах «Челси» появилось сообщение, восхваляющее этот гол, среди английских болельщиков поднялась настоящая буря. Многие фанаты назвали празднование местным клубом гола, ставшего причиной поражения их сборной, «позором».

Резкая реакция болельщиков

Пользователи социальных сетей обвинили администрацию «Челси» в неуважении к внутренней фанатской базе клуба и ценностям английского футбола. В комментариях в сети Кс (бывший Twitter) болельщики сочли этот поступок клуба абсолютно необоснованным и неуместным. После обострения ситуации руководство лондонского клуба удалило пост со всех официальных каналов, однако официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Как сообщает издание Goal.com, это не первый скандал вокруг Энцо Фернандеса. Ранее, после победы на Кубке Америки 2024 года, футболист оказался замешан в скандале, связанном с исполнением песен расистского содержания. Тогда Фернандес принес публичные извинения, а клуб «Челси» применил к нему внутренние дисциплинарные меры.

Сложная ситуация между клубом и футболистом

Энцо Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики» в 2023 году за рекордную для Британии сумму. Несмотря на то, что он является игроком основного состава, его успехи на международной арене и их освещение клубом постоянно вызывают споры среди английской общественности.

Этот инцидент в очередной раз показал, насколько осторожными должны быть современные футбольные клубы при ведении социальных сетей. Для клубов, ставших глобальными брендами, крайне важно соблюдать баланс между поддержкой своих легионеров и патриотическими чувствами местных болельщиков. В настоящее время администраторы «Челси» пытаются вернуть доверие фанатов после этой ошибки.